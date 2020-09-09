Oğlu için kariyerinden vazgeçip köyüne yerleşti

Recep Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun Ankara'daki öğrenim hayatında başarılı ve yetenekli bir öğrenci olduğunu, kursa gitmeden enstrüman çalmayı öğrendiğini söyledi.

Korkmaz, "Biz de onunla gurur duyuyorduk. Eğitimini aldıktan sonra emniyet müdürü olmasını istiyordum. Ortaokul son sınıfta bu rahatsızlığı ortaya çıktı. O nasıl mutlu olacaksa biz onu yapıyoruz. O, ailemizin göz bebeği. Herkesin de öyle yapmasını istiyorum. Onlar engelli değil, özel insanlar. Onları el üstünde tutmamız gerekiyor." diye konuştu.

Korkmaz, oğlunun mutlu olması için kariyerinden vazgeçip köye yerleştiğini belirterek şöyle devam etti:

"Onun mutlu olması için bana altın tepsiyle sunulan şeyleri geri çevirdim. İki yıl önce 10 bin lira civarında maaşım vardı. Oğlum nasıl mutlu olacaksa o şekilde yapmaya çalıştım. İnsanın ailesi çok önemli. Köye gelince oğlumu gözlemledim, artık önceki gibi atak geçirmez oldu. Önceden ayda 2-3 defa atak geçirdiği oluyordu. Şimdi 2 ya da 3 ayda bir atak geçiriyor. Köy hayatından mutluyum. İnsan sevdiği iş neyse onu yapmalı. Büyükşehirlerde asgari ücretle çalışanların köylerine dönüp hayvancılık yapmasını isterim."

- "Oğlumun iyileşmesi bizim tek hedefimiz"