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Oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan ateş püskürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2020 14:05 | Son Güncelleme

Ebru Şallı ve Harun Tan, oğulları Pars Tan'ı lenfome hastalığı sebebiyle kaybetti. Cenazede görüntü almak isteyen basın mensuplarına Harun Tan, tepki gösterdi.

Oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan ateş püskürdü

2013 yılında boşanan Harun Tan ve Ebru Şallı, geçtiğimiz gün oğulları Pars'ı lenfome hastalığı sebebiyle kaybetti. Pars Tan, dün Kilyos'ta son yolculuğuna uğurlanırken acılı anne Ebru Şallı ve baba Harun Tan, oldukça zor anlar yaşadı.
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Son yolculuğuna uğurlanan Pars'ın mezarına kadar gelerek görüntü almak isteyen basın mensuplarına "Leşe üşüşen kargalar gibisin" diyerek öfke kustu.

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İşte Harun Tan'ın isyanı:

''İnsanın en acılı gününde bile peşini bırakmıyorsunuz, mezarda acılı annenin, babanın burnunu kamerayı dayamaya çalışıyorsunuz. Tabuttan çıkıp mezara giren bir bebeği çekmenin, göstermenin kime ne faydası olabilir ki ya da acılı anne babanın kardeşlerin gözyaşlarını çekmenin. Kim bu işe dur diyecek artık? Olmaz olsun böyle basın özgürlüğü hatta yerin dibine batsın. Bence yaptığınız şeyden utanın çünkü leşe üşüşen kargalar gibisiniz. Biraz empati. Hiçbir şey eskisi gibi olmasın artık."

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harun tan, pars tan, isyan, Ebru Şallı,

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
sonuna kadar haklı cenazeye ve aileye saygı lutfen..
kimolursa olsun masum bir yavrunun ölülümü her zaman herkes için acıdır.Rabbim kimseye evlat acısı vermesin.olumsuz asert ve vicdansız yorum yapanlara da vermesin.anne babasına kızıp sevmeseniz bile vefat eden bir yavru.Mekanın cennet olsun sevgili Pars.Sen daha günah-kötülük bilmeden bu çirkaf dünyanın pisliüine bulanmadan Rabbine kavuştun.Orada anne ve babana şefaatçi olursun inşaallah.
Evde banyoda hatta tuvalette milyonlarla paylasma geregi duydugunuz degersiz hayatlarinizi, hayatın kacinilmazi olan ölüm geldiginde mi gercekligini ve kiymetini anliyorsunuz. Nasil yasarsaniz oyle ölürsünüz. Hayata günahsız gelen ve günahsız giden o yavrucaga Allah rahmet eylesin, Şüphesizki mekani cennettir.
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