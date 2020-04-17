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Ebru Şallı'nın oğlu Pars hayatını kaybetti! Pars'ın ölüm nedeni...

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2020 13:34 | Son Güncelleme

Ebru Şallı'nın en acı günü... Ebru Şallı'nın Harun Tan'dan olan 8 yaşındaki oğlu Pars hayatını kaybetti. Pars'ın ölüm nedeni ise bir süredir tedavi gördüğü lenfoma hastalığı...

Ebru Şallı'nın oğlu Pars hayatını kaybetti! Pars'ın ölüm nedeni...

Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan olan 8 yaşındaki oğlu Pars yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi görüyordu.

Pars, dün gece tedavi gördüğü hastane hayatını kaybetti.

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Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki küçük oğlu Pars bir yıldır tedavi görüyordu. Sözcü'nün haberine göre ise Pars bugün Kilyos Mezarlığı’na defnedildi.

Ebru Şallı daha önce yaşadıkları hastalıkla ilgili şunları söylemişti:

"Pars'ı halsizlik ve kemik ağrıları nedeniyle doktora götürdük. Yapılan tetkiklerin hemen ardından tedavi süreci başladı. Hastalık nedeniyle Pars'ın eğitimine de ara verdik. Son bir yıldır ailece hastalıkla mücadele ediyoruz; ancak şu an Pars'ın durumu daha iyi."

Aile üyeleri ve yakın dostları Pars’ın ölümüyle yıkıldı. Aile üyelerinin birçoğunun Pars’ın cenazesine corona virüsü önlemlerinden dolayı katılamaması da ikinci bir üzüntü oldu.

Ebru Şallı, geçtiğimiz yıl Pars'ın sağlık durumunu soran muhabirlere, "Anne olarak çok üzgünüm. Benim çocuğum haber konusu değil. O daha küçücük bir masum. Durumu gayet iyi, daha da iyi olacağız." şeklinde konuşmuştu.

Ebru Şallı: Çocuğumun durumu...Ebru Şallı: Çocuğumun durumu...

EBRU ŞALLI KİMDİR?

Eski model olmasının yanı sıra oyuncu ve pilates eğiteni kimliği ile de başarılı olan Ebru Şallı, 15 Ocak 1977 tarihinde, İstanbul’da dünyaya geldi. 1995 yılı Queen of Turkey yarışması birincisi olan Şallı, 1993 yılında fotomodellik yapmaya başlamış, 1996 yılında Nişantaşı Kız Lisesi'ni bitirmiş sonrasında üniversite eğitimine devam etmemiştir. 1997 yılında Ozan Orhon ile evlenmiş bir yıl sonra boşanmıştır.

Şallı, Unutabilsem, Belalım Benim, Gölge Çiçeği adlı televizyon dizilerinde oynadı, Reyting Hamdi'de bir süre rol aldı. Harun Tan'la evlendikten sonra podyumları bıraktı. Bu çiftin 2004 yılında Beren adlı bir erkek çocuğu dünyaya gelmiştir. Bir de Pars adında bir oğulları vardır.

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1993 yılında fotomodellik yapmaya başlayan Ebru Şallı, 1995 yılında yapılan Queen of Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçildi. 1995 ile 2003 yılları arasındaki dönemde mankenlik, fotomodellik ve sunuculuk yaptı.

Pilates için egzersiz videosu hazırladı. 2006 Mayıs ayından itibaren TV 8 kanalında “Ebru’nun Mutfağı” adlı programı sundu. Beyaz TV’de “Ebruli” adlı programının sunuculuğunu yaptı. Ozan Orhon‘dan boşanır boşanmaz uyuşturucu kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı, bir süre sonra bırakıldı. 1999 yılında Emrah‘la “Unutabilsem” adlı dizide oynadı. “Belalım Benim” ve “Gölge Çiçeği” oynadığı diğer diziler oldu.

Daha sonra Yeni Karamürsel Mağazaları’nın sahibi Harun Tan‘la bir s2002 yılında evlenen Ebru Şallı podyumları bıraktı. İki çocuğu oldu. 11 yıl boyunca ‘örnek’ olarak gösterilen Harun Tan ve Ebru Şallı çifti, 11 Temmuz 2013 tarihinde boşandı.

Ebru Şallı hamileliğinin ardından Gendaş Kültür yayınları arasında çıkan “Hamilelikte Sağlıklı ve Güzel Kalmak” adlı bir kitap yazdı. 2005 yılı Mart ayında yayınlanan bu kitap büyük ilgi gördü.

EBRU ŞALLI KİMLE EVLİYDİ?

Birinci evliliği: 19 Haziran 1997 tarihinde şarkıcı Ozan Orhon‘la evlendi. 1998 yılının Haziran ayında da boşandı.

İkinci evliliği: 2002 yılında Harun Tan’la evlendikten sonra podyumları bıraktı. 11 yıl evli kaldı. 11 Temmuz 2013 tarihinde boşandı. Beren ve Pars adında iki oğulları vardır.

LENFOMA HASTALIĞI NEDİR?

Lenfoma hastalığı; vücudun savunma hücreleri olan lenfositlerin kanserleşerek kontrolsüz büyümesidir. Lenf kanseri en sık görüldüğü yerler; lenf bezleridir. Lenf bezleri vücudun en önemli savunma mekanizmalarından biridir.

Vücudumuzda bulunan binlerce lenf bezi, enfeksiyon ve hastalıklara karşı direnmemizi sağlayan bağışıklık sisteminin en önemli parçasıdır. Yaşanan enfeksiyonlar sırasında lenf bezleri büyüyor.

Hastalık sona erdiğinde ise yeniden eski boyutlarına dönüyor. Bu durum son derece normal olan bir mekanizmanın göstergesi. Lenfoma meydana geldiğinde, lenfatik sistemin hücreleri olan lenfositler bozuluyor ve çoğalıyor, böylece daha anormal hücreler oluşturuyor. Lenfomalar temelde Hodgkin ve non-Hodgkin (Hodgkin olmayan) olmak üzere iki grupta incelenir. Her ikisinin de belirtileri benzer olabilmekle beraber, lenfomanın hangi tür olduğuna yapılan tetkiklerde rastlanabilecek bir takım özel hücrelere göre karar verilir.

Tedavi seçeneklerinin belirlenebilmesi açısından lenfomanın hangi tür olduğunun belirlenmesi oldukça önemlidir.

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Okuyucu Yorumları 93 yorum
Başınız sağolsun.Allah rahmet eylesin.Allah sabır versin.Çok üzücü...
Allah kimseye evlat acısı vermesin çok zor bir durum ateş düştüğü yeri yakar.
Allah rahmet eylesin, sabırlar versin
Allah rahmet eylesin üzücü...
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