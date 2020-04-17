Ebru Şallı'nın oğlu Pars hayatını kaybetti! Pars'ın ölüm nedeni...

Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan olan 8 yaşındaki oğlu Pars yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi görüyordu.

Pars, dün gece tedavi gördüğü hastane hayatını kaybetti.

Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki küçük oğlu Pars bir yıldır tedavi görüyordu. Sözcü'nün haberine göre ise Pars bugün Kilyos Mezarlığı’na defnedildi.

Ebru Şallı daha önce yaşadıkları hastalıkla ilgili şunları söylemişti:

"Pars'ı halsizlik ve kemik ağrıları nedeniyle doktora götürdük. Yapılan tetkiklerin hemen ardından tedavi süreci başladı. Hastalık nedeniyle Pars'ın eğitimine de ara verdik. Son bir yıldır ailece hastalıkla mücadele ediyoruz; ancak şu an Pars'ın durumu daha iyi."

Aile üyeleri ve yakın dostları Pars’ın ölümüyle yıkıldı. Aile üyelerinin birçoğunun Pars’ın cenazesine corona virüsü önlemlerinden dolayı katılamaması da ikinci bir üzüntü oldu.

Ebru Şallı, geçtiğimiz yıl Pars'ın sağlık durumunu soran muhabirlere, "Anne olarak çok üzgünüm. Benim çocuğum haber konusu değil. O daha küçücük bir masum. Durumu gayet iyi, daha da iyi olacağız." şeklinde konuşmuştu.