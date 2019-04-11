Mynet Trend

Oğluna sağlıklı yemekler yedirebilmek için çizgi film kahramanlarını tabağa taşıdı

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
EĞLENCE  | 11.04.2019 16:40 | Son Güncelleme

Anne Laleh, 6 yaşındaki oğlunu sağlıklı bir şekilde besleyebilmek için tabakları çok daha eğlenceli bir hale getirdi. Yaptığı bu sevimli oyunun işe yaradığını gören anne yaratıcılığını ortaya koydu ve ortaya muazzam görüntüler çıktı.

Oğluna sağlıklı yemekler yedirebilmek için çizgi film kahramanlarını tabağa taşıdı

Laleh, 6 yaşındaki oğlu Jacob'a sebze, peynir gibi son derece sağlıklı besinler yedirebilmek için eğlenceli bir yol izledi. Keyifle hazırladığı tabaklar sayesinde Jacob son derece doğru bir şekilde bir şekilde beslenmeye devam ediyor. Bu yaratıcı annemizin hazırladığı tabaklar sosyal medya aracılığıyla diğer ailelere de ilham oldu. Sizin de evinizde sebze sevmeyen minikleriniz varsa bu görselle bir göz atın!

Carl ve Ellie

IMG_7837-5c9b691dc7a34__880

Meyve ve krepten hazırlanan tatlı köpekler

IMG_7844-5c9b6a6d6d7ce-png__880

Bakınız; bu bir organik yumurta salatası

BjrviHOlGUd-png__880

Meyveli şiş

şiş

Micky ve arkadaşları

micky

Bu tabakta ahtapot ve patates püresi var!

püre

Bob Minion

mini

Tost ekmeği üzerine avokado

IMG_1312-5c9b60c31df4a-png__880

Pooh

poo

Snoop Dogg

dogg

Patates püresi, avokado ve makarna ile hazırlanmış Rapunzel

rapunzel

Dylan ve Dolly

doly

Ev yapımı granola

gronala

Mama Coco

Mama

Uğur böceği

uğur

Angry bird

Angry bird

Prenses Yasemin

prenses

Daha fazlası için tıklayın.

Canlı yayında hıçkırıklara boğuldu! 'Her gün soyunurdum, para karşılığı...'Canlı yayında hıçkırıklara boğuldu! 'Her gün soyunurdum, para karşılığı...'
Gelinlerin yeni keşfi: Hayat kurtarıyor!Gelinlerin yeni keşfi: Hayat kurtarıyor!
Oyuncak hayvan sandılar ama gerçek bambaşka! Oyuncak hayvan sandılar ama gerçek bambaşka!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yemek sanatı eğlenceli tabaklar

En Çok Okunan Trend Haberler

Muhtarlığa gidince hayatının şokunu yaşadı!

Muhtarlığa gidince hayatının şokunu yaşadı!

Wikileaks kurucusu Assange gözaltına alındı!

Wikileaks kurucusu Assange gözaltına alındı!

Türkiye'yi dehşete düşüren o kardeşler için flaş gelişme!

Türkiye'yi dehşete düşüren o kardeşler için flaş gelişme!

Canlı yayında hıçkırıklara boğuldu: Her gün soyunup para karşılığı...

Canlı yayında hıçkırıklara boğuldu: Her gün soyunup para karşılığı...

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sosyal medyanın yeni akımı: Triple Dance

Sosyal medyanın yeni akımı: Triple Dance

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gelinlerin yeni keşfi: Hayat kurtarıyor!

Gelinlerin yeni keşfi: Hayat kurtarıyor!

Dikkat gerçektir! En komik hayvan fotoğrafları

Oyuncak hayvan sandılar ama gerçek bambaşka!

Prenses Diana'nın bilinmeyen gerçekleri!

Diana hakkındaki bu gerçekler sizi derinden sarsıcak!

96 yaşındaki kadının 72 yıllık evi görenleri şaşırttı!

96 yaşındaki kadının 72 yıllık evini görenler inanamıyor!

Netflix'in Osmanlı Yükseliyor dizisine hangi ünlü oyuncu katıldı?

Netflix'in Osmanlı Yükseliyor dizisine hangi ünlü oyuncu katıldı?

Bu yıl festivallerde çok göreceğiz! Simli sutyen trendi

Bu yıl festivallerde çok göreceğiz! Simli sutyen trendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.