Oğluna sağlıklı yemekler yedirebilmek için çizgi film kahramanlarını tabağa taşıdı

Laleh, 6 yaşındaki oğlu Jacob'a sebze, peynir gibi son derece sağlıklı besinler yedirebilmek için eğlenceli bir yol izledi. Keyifle hazırladığı tabaklar sayesinde Jacob son derece doğru bir şekilde bir şekilde beslenmeye devam ediyor. Bu yaratıcı annemizin hazırladığı tabaklar sosyal medya aracılığıyla diğer ailelere de ilham oldu. Sizin de evinizde sebze sevmeyen minikleriniz varsa bu görselle bir göz atın!

Carl ve Ellie

Meyve ve krepten hazırlanan tatlı köpekler

Bakınız; bu bir organik yumurta salatası

Meyveli şiş

Micky ve arkadaşları

Bu tabakta ahtapot ve patates püresi var!

Bob Minion

Tost ekmeği üzerine avokado

Pooh

Snoop Dogg

Patates püresi, avokado ve makarna ile hazırlanmış Rapunzel

Dylan ve Dolly

Ev yapımı granola

Mama Coco

Uğur böceği

Angry bird

Prenses Yasemin

Daha fazlası için tıklayın.

