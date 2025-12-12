Mynet Trend

Oğlunu uykusunda öldürmüştü! Fenomen annenin cezası belli oldu

İngiltere'de yaşayan sosyal medya fenomeni Akanksha Adivarekar, haziran ayında 4 yaşındaki oğlunu uykusunda öldürmüştü. Mahkemeye çıkarılan cani annenin cezası belli oldu.

Oğlunu uykusunda öldürmüştü! Fenomen annenin cezası belli oldu

İngiltere’de yaşayan Akanksha Adivarekar, 10 Haziran 2025’te 4 yaşındaki oğlu Agustya Hegishte’yi yatağında uyurken bıçaklayarak öldürmüştü. Çamaşır suyu içerek intihar girişiminde bulunan kadının cezası belli oldu.

Oğlunu uykusunda öldürmüştü! Fenomen annenin cezası belli oldu 1

"ACILARINA SON VERMEK" İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Cani anne, oğlunu ‘acılarına son vermek’ için öldürdüğünü söyledi. 37 yaşındaki kadının, dün çıkarıldığı mahkemede, "cezaya değil, tedaviye ihtiyacı olduğu" belirtilerek ruh sağlığı hastanesine yatırılmasına karar verildi.

Oğlunu uykusunda öldürmüştü! Fenomen annenin cezası belli oldu 2

Kocası ise, "Yapabileceğim tek şey Akanksha'yı yaptıklarından dolayı affetmek. Tedavisinden sonra iyi ve saygın bir hayat yaşamasını umuyorum. Bu, benim ve oğlum için gerçek adalet olurdu" dedi.

İngiltere
