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Son dakika | Öğrenci affı TBMM'de: 4 ay detayına dikkat

Son dakika haberi: AK Parti öğrenci affı yasa teklifini Meclis'e sunarken affın detayları da belli oldu. Daha önceki aflardan yararlanan öğrencileri kapsamayan yeni afta 4 ay detayına dikkat edilmesi gerekiyor.

Son dakika | Öğrenci affı TBMM'de: 4 ay detayına dikkat

Son dakika haberi: Ön lisans, lisans ve doktora öğrencileri ile kayıt yaptırma hakkı kazanıp kayıt yaptırmayanların yeniden öğrenciliğe dönmelerine ilişkin yasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

HANGİ ÖĞRENCİLER YARARLANABİLECEK?

Yasa teklifinin ayrıntılarını AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin kamuoyuyla paylaştı. Buna göre yasa teklifi 28 maddeden oluşuyor.

Yasalaşması durumunda; daha önceki aflardan yararlanmayan, lisans, ön lisans, lisans tamamlama, lisansüstü düzeyde tüm öğrenciler bu aftan yararlanabilecek.

Son dakika | Öğrenci affı TBMM de: 4 ay detayına dikkat 1

'4 AY' ŞARTI

Öğrenciler, 4 ay içerisinde ilişikleri kesilen üniversitelere başvurabilecek.

'ASKERLİK' DETAYI

Askerlik görevini yerine edenler de, görevlerinin sona ermesinden itibaren 2 ay içerisinde aftan yararlanabilecek.

Uygulamalı eğitim ve intörnlük sürecini tamamlayamadan ilişikleri kesilen öğrenciler için de ayrı bir düzenleme yapılacağını anlatan Zengin, teorik derslerden başarılı olan, uygulamalı eğitim ve intörnlük sürecinde problem yaşayanlar için de af getirileceğini, üniversiteyi bitirme sürelerinin uzatılacağını söyledi.

Başta tıp fakülteleri olmak üzere Anadolu'daki değerli akademisyenlerden daha fazla istifade etmek istediklerini vurgulayan Zengin, emekliye ayrıldıktan sonra öğretim üyelerinin 2 yıl süreyle sözleşmeli görevlerini sürdürebileceğini, onlara ek ders ücreti ve teşvik ödeneklerinin verileceğini belirtti.

Hastaneleri olmayan vakıf üniversitelerinin tıp fakültelerine verilen hastane yapma sürelerinin uzatılacağını bildiren Zengin, teklifle ayrıca Anayasa Mahkemesinin iptal kararları doğrultusunda da düzenlemelere gidileceğini ifade etti.

"DEVLET ÜNİVERSİTELERİMİZ, YURT DIŞINDA TESİS KURABİLECEK"

Teklifteki düzenlemeleri anlatan Zengin, şunları kaydetti:

"Vakıf üniversitelerinde tam burslu öğrencilerin olması çok önemli. Bir vergi düzenlemesiyle tam burslu eğitim alacak öğrencilerin sayısının artırılmasını düzenliyoruz. Yan dal uzmanlığında bulunan öğretim üyelerinin ve araştırma görevlilerinin ek ödeme tavanları Sağlık Bakanlığında görev yapan emsalleriyle aynı noktaya getirildi. Üniversitelerimize farklı ülkelerde kampüs açmayla ilgili düzenleme ortaya koyuyoruz. Devlet üniversitelerimiz, yurt dışında tesis kurabilecek. Hem bulundukları ülkelerde öğrenci alıp yetiştirebilecekler hem de Türkiye'den üniversite sınavına giren öğrencilerimiz o üniversitelerde eğitimlerine devam edebilecekler. İzinsiz yabancı yükseköğretim kurumlarının faaliyet yaptığını görüyoruz, aslında kaçak bir uygulama. Türkiye'de izinsiz ve mevzuata aykırı yükseköğretim faaliyetinin yürütülmesinin, sahte diploma, sahte sertifika düzenlemesinin önüne geçebilmek için son derece katı düzenleme yapıyoruz."

Akademik tez yazan ofislerin bulunduğunu hatırlatan Zengin, bu konuda da düzenleme yapılacağını belirtti.

Teklifle ilgili 6 aylık bir çalışma süreci ortaya koyduklarını dile getiren Zengin, teklif konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile de görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Özlem Zengin, teklifin, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda görüşüleceğini, daha sonra TBMM Genel Kurulunun gündemine geleceğini bildirdi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndaki bir sorunun iptal edildiğinin, bir sorunun da cevabının değiştirildiğinin hatırlatılması üzerine Zengin, hakkaniyetin ortaya konulacağı seçeneğin düşünülmesi gerektiğini söyledi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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