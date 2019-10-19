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Öğrenciler 24 kuruş için ülkeyi yaktı!

okan.akin okan.akin
DÜNYA  | 19.10.2019 17:06 | Son Güncelleme

Şili'nin başkenti Santiago'da metroya yapılan 30 peso’luk (yaklaşık 24 kuruş) zam nedeniyle düzenlenen protesto gösterilerinin ardından kentte olağanüstü hal ilan edildi.

Güney Amerika ülkelerinden Şili’de metroya gelen 30 peso’luk (yaklaşık 24 kuruş) zam ülkenin savaş alanına dönmesine neden oldu. Çıkan olaylarda, 5’i komiser olmak üzere 156 polis yaralandı. 5’inin durumunun ciddi olduğu açıklandı. Yaralanan sivil sayısının ise 11 olduğu bildirildi. Olaylarda 308 kişinin polis tarafından gözaltına alındığı aktarıldı. Savaş alanına dönen ülkede 45 polis aracı ve 16 de otobüs yakılarak kullanılamaz hale getirildi. 41 metro istasyonu tamamen kullanılamaz hale geldi. 50 trafik ışığı kırılıp yakılarak otobanlarda bulunan otomatik geçiş sistemleri söküldü.

"PAZARTESİ GÜNÜ HER ŞEYİN NORMALE DÖNMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera’nın verdiği emirle 500 asker güvenliğin sağlanması için başkent Santiago’da sokağa indi. General Javier Iturriaga, Pinera tarafından olayların yatıştırılması için özel olarak göreve getirildi. Ordunun dışında, polis ve tüm güvenlik görevlileri kendisine bağlandı. Iturriaga yaptığı ilk açıklamada, “Pazartesi günü her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz” dedi.

"OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN ETTİM"

Yaşanan bu gelişmeler üzerine Devlet Başkanı Sebastian Pinera, Twitter hesabından, "Santiago ve Chacabuco şehirleri ile Puente Alto ve San Bernardo ilçelerinde olağanüstü hal ilan ettim” diyerek OHAL ilanını duyurdu. Devlet Başkanı, metro istasyonlarına yapılan saldırıların, halkın serbest dolaşımını ve güvenliğini etkilediğini söyledi.

13 Ekim’de hükumet metroya 30 peso’luk (yaklaşık 24 kuruş) bir zam yaptı. O günden itibaren başta öğrenciler olmak üzere pek çok insan güvenlik görevlilerinin otoritesini sarsarak, metrolara toplu kaçak girişler yapmaya başladı. 18 Ekim Cuma günü polisin metroya kaçak olarak girdiği için bir genci gözaltına almak isterken şiddete başvurması olayların fitilini ateşledi. Bu görüntüleri sosyal medyadan paylaşılınca toplu hareket çağrısı yapıldı. Okul ve iş çıkışları sonrasında başlayan olaylar, OHAL’a kadar devam etti. Günde 2.8 milyon kişinin kullandığı metro Pazartesi gününe kadar kapalı kalacak. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şili santiago zam protesto

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
ulkemizi yonetenlere sesleniyorum okadar seye ragmen kiymetimizi biliniz bizim sizin kiymetinizi bildigimez kadar.
E fakir halk için24 krş çok farkeder, biz halk olarak zenginiz hem çok zenginiz 24 krş zam değil 24 Tl zam bile vız gelir. Be nedenle bizimkiler ikide bir şuna zam buna zam çıt yok buda ekonomimiz dinamikliği ekonomimiz buyuklüğu ve ceyplerimiz dolu para, Doğulu insan D.bakırda kahvaltını yapar ekşam yemeğini kuşadasında yapar, Çorumlu öğle yemeğini trabzonda yaparken kutahyada kahvaltısını yapıyor, hele ankaralılar sabah istanbul adalarında kahvaltılarını yapar evlenden sonra doubayda alışverişlerini yaparlar ne haber
Tebrik ediyorum. Belki hak arama şeklini abartmış olabilirler doğru değildir ama bir tepki göstertiyorlar en azından Bizim soluduğumuz havaya dahi zam gelse aman sesimi çıkarmayım içeri atarlar korkusu ile pısmış bir millet zihniyetinde değiller
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