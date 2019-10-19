Öğrenciler 24 kuruş için ülkeyi yaktı!

Güney Amerika ülkelerinden Şili’de metroya gelen 30 peso’luk (yaklaşık 24 kuruş) zam ülkenin savaş alanına dönmesine neden oldu. Çıkan olaylarda, 5’i komiser olmak üzere 156 polis yaralandı. 5’inin durumunun ciddi olduğu açıklandı. Yaralanan sivil sayısının ise 11 olduğu bildirildi. Olaylarda 308 kişinin polis tarafından gözaltına alındığı aktarıldı. Savaş alanına dönen ülkede 45 polis aracı ve 16 de otobüs yakılarak kullanılamaz hale getirildi. 41 metro istasyonu tamamen kullanılamaz hale geldi. 50 trafik ışığı kırılıp yakılarak otobanlarda bulunan otomatik geçiş sistemleri söküldü.

"PAZARTESİ GÜNÜ HER ŞEYİN NORMALE DÖNMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera’nın verdiği emirle 500 asker güvenliğin sağlanması için başkent Santiago’da sokağa indi. General Javier Iturriaga, Pinera tarafından olayların yatıştırılması için özel olarak göreve getirildi. Ordunun dışında, polis ve tüm güvenlik görevlileri kendisine bağlandı. Iturriaga yaptığı ilk açıklamada, “Pazartesi günü her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz” dedi.