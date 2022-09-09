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Öğrenciler ihtiyaçlarını Trendyol’un "Okula Dönüş Fırsatları" ile karşılayacak

09.09.2022 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol'un "Okula Dönüş Fırsatları" kampanyası 26 Eylül'e kadar devam edecek

İSTANBUL (AA) - Trendyol, her yaştan öğrenci için "Okula Dönüş Fırsatları" kampanyasını başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Trendyol, okulların açılmasına kısa bir süre kala öğrencilerin ihtiyaçları için "Okula Dönüş Fırsatları" kampanyasını başlattı.

26 Eylül'e kadar devam edecek kampanya kapsamında anaokulundan üniversiteye kadar tüm öğrencilerin ihtiyaç duyacakları, başta kırtasiye ve giyim olmak üzere, teknolojik ürünlerden ev tekstiline, beyaz eşyadan mobilyaya, kadar birçok kategoride indirim Trendyol tarafından sunuluyor.

Peşin fiyatına 6 taksite varan ödeme imkanı da bulunan Trendyol, hızlı teslimat kapsamındaki ürünler ile öğrencilerin ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılama imkanı sağlıyor.

Trendyol’da son iki haftada okul alışverişi ile ilgili giyim kategorisinde en çok sweatshirtler, pantolonlar ve spor ayakkabılar aranırken; en çok sırt çantası, ajanda ve kalemler Trendyol kullanıcıları tarafından talep gören ürünler arasında yer aldı.

Trendyol, çizgi film karakterli suluklar ve kalemlik setlerini genç yaştaki öğrencilerle buluştururken, öğrencilerin ödevlerini ve projelerini en rahat şekilde yapmaları için farklı seçeneklerde kağıt ürünlerine de "Okula Dönüş Fırsatları" kampanyasında yer veriyor.

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