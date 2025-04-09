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Öğrencilerden TÜBİTAK destekli 201 proje başarısı!

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencilerinin hazırladığı toplam 201 proje, TÜBİTAK’ın ‘2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı’ ve ‘2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Destekleme Programı’ kapsamında kabul edildi. Detaylar haberimizde...

Öğrencilerden TÜBİTAK destekli 201 proje başarısı!

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencilerinin hazırladığı toplam 201 proje, TÜBİTAK’ın ‘2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı’ ve ‘2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Destekleme Programı’ çerçevesinde kabul edildi.

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192 PROJE KABUL EDİLDİ

SUBÜ’nün fakülte ve meslek yüksekokullarından 2209-A için toplam 554 proje ile başvuru yapıldı. Başvurulan projelerin 192’si kabul edilirken destek oranı yüzde 35 oldu. 2209-B için toplam 20 proje ile başvuru yapıldı. 9 proje kabul edilirken destek oranı yüzde 45 oldu. Böylelikle SUBÜ her iki destekleme programında da kabul edilen proje sayıları baz alındığında Türkiye’deki tüm üniversiteler arasında 30’uncu sırada yer aldı. Bu projeler ile Ar-Ge kültürü kazanacak öğrencilerin mezun olduktan sonra ilgili çalışma alanlarında proje ve yenilik geliştirme yönlerinin güçlenmesi hedefleniyor.

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‘MESLEKİ UYGULAMA AĞIRLIKLI ÜNİVERSİTELER’

Sonuçlara ilişkin açıklamalarda bulunan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, "Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ‘Mesleki Uygulama Ağırlıklı Üniversiteler’ kategorisinde değerlendiriliyoruz. Öğrencilerimizi proje kültürü ile yetiştirmek için attığımız tohumların sonuçlarını almaya başladık. Son yıllarda SUBÜ’lü olan öğrencilerimiz artık proje kültürünün yeşerdiği bir ortamı soluyorlar. Proje kültürü kazanmaları hem kendi kariyerleri hem de ülkemizin gelişimi için ciddi kazanımlar sağlıyor. Katma değerli ürünler üretmek için proje kültürüne sahip olmak çok önemli. Proje sayımızdaki büyük sıçramayı kabul oranlarımızda da göstermek istediğimizi belirtmiş ve hedeflerimizi bu anlamda güncellemiştik. Bu doğrultuda kabul oranlarımızın da yükselmeye başlaması bizleri mutlu ediyor. Emek veren her bir öğrencimize, danışmanlık yapan akademisyenlerimize ve destek veren firmalarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

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(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
TÜBİTAK Sakarya Meslek yüksekokulu
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