Öğrencilerden sıfır atık girişimi

Aziziye Zübeyde Hanım Ortaokulu öğrencileri Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’dan geri dönüşüm çalışmalarına destek istediler. Sekizinci sınıf öğrencileri Rabia İrem Ok ve Güldem Sancar hazırladıkları ‘Sıfır Atık Projesi’ne destek için geldikleri Başkan Orhan’dan kullanılarak çöplere atılan geri dönüşebilir atıkların ayrıştırılması için geri dönüşüm kutuları talep ettiler. Başkan Orhan öğrencilerin bu taleplerine tam destek verdi. Rabia İrem Ok ve Güldem Sancar, geri dönüşümün farkındalığını ortaya koymak amacıyla aynı zamanda Çevre Yüksek Mühendisi olan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’ın bu konuya duyarlılığına inandıkları için destek talep ettiklerini söylediler. Okullarına geri dönüşüm kutuları konulmasına Başkan Orhan’ın olumlu cevabının kendilerini mutlu ettiğini söyleyen öğrenciler bu sayede israfın ve çevre kirliliğinin büyük oranda azalacağına dikkat çektiler.

Geri dönüşümle doğal kaynaklarımız daha verimli kullanılacak

Zübeyde Hanım Ortaokulu öğrencileri Rabia İrem Ok ve Güldem Sancar’a ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Aziziye Belediye Başkanı Orhan, bu tür projeler ve taleplerle yerel yönetimlerin yönlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Okullarda geri dönüşüm kutuları konusunda talepleri geri çevirmeyeceklerini söyleyen Başkan Orhan, “Kağıdı geri dönüştürerek kağıttan kağıt üretmeliyiz. Böylelikle kağıt üretimi için ağaç kesiminin önüne geçip ormanların yok olmasını engelleyebiliriz. Plastiği geri dönüştürerek de petrol tüketimini önleyebiliriz. Atık maddelerin ham maddeye dönüştürülmesi doğal kaynak kullanımını azaltacağı içinde enerji tasarrufu sağlanır ve ülke ekonomisine katkı sağlanmış olur. Aziziye Belediyesi olarak israfa savaş açtık. Bu tür projeler bizleri de yönlendiriyor. Eğitim kurumlarda da bu tarz güzel uygulamaların olması geleceğe ümitle bakmamıza neden oluyor” diye konuştu.