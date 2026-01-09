EĞİTİM

Öğrencilere ev temizlettiren öğretmene 'insan ticareti' suçlaması! Görevden uzaklaştırıldı

İzmir’in Bornova ilçesinde bir Mesleki Eğitim Merkezi’nde görev yapan öğretmenin, ders saatlerinde kız öğrencileri okuldan çıkararak evinde temizlik yaptırdığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İzmir Valiliği, öğretmenin görevden uzaklaştırıldığını ve hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıklarken, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ise 'insan ticareti' suçlamasıyla öğretmenin gözaltına alındığını duyurdu. Detaylar haberimizde...

Öğrencilere ev temizlettiren öğretmene 'insan ticareti' suçlaması! Görevden uzaklaştırıldı

İzmir Valiliği, Bornova ilçesinde bir öğretmenin, öğrencileri ders saatinde evine götürüp temizlik yaptırdığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında öğretmenin görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Bornova ilçesindeki Mesleki Eğitim Merkezi’nde görev yapan bir öğretmen hakkında, "kız öğrencileri ders saatlerinde okuldan çıkararak kendi evinde çalıştırdığı" yönünde 8 Ocak'ta basın ve sosyal medya mecralarında yer alan iddialar üzerine idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni D.T'nin görevden uzaklaştırıldığı, hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi.

Söz konusu kişinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, adli ve idari sürecin titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTI

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bornova ilçesi Mesleki Eğitim Merkezi'nde 8 Ocak 2025 tarihinde sosyal medya hesaplarında ve basında yer alan iddialara ilişkin Bakanlığımızca inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Müdürlüğümüzce konu hassasiyetle takip edilmektedir."

İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN AÇIKLAMA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bornova ilçesinde Mesleki Eğitim Merkezi'nde 8 Ocak 2025 tarihinde sosyal medya hesaplarında ve basınında yer alan 6 kız öğrenciyi dersten çıkarıp evini temizlettirdiği iddialarına ilişkin "insan ticareti" suçundan öğretmen D.T. hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılarak, gözaltına alınmıştır."
