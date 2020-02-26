YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Öğrencilere gıda ve su hijyeni eğitimi

Öğrencilere gıda ve su hijyeni eğitimi

SAMSUN HABERLERİ  | 26.02.2020 15:24 | Son Güncelleme

Öğrencilere "Gıda ve Su Hijyeni" başlıklı seminer veren Samsun Alaçam Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr.

Öğrencilere gıda ve su hijyeni eğitimi

Öğrencilere "Gıda ve Su Hijyeni" başlıklı seminer veren Samsun Alaçam Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Ertan Baş, “Başta kişinin kendi sağlığı olmak üzere, başkalarının da sağlığını korumanın en önemli aracı temizliktir. Sadece beden temizliği değil, kullanılan her şeyi ve her ortamı temiz tutmak da temiz olmanın gereğidir” dedi.
Toplum Sağlığı Merkezi ve Alaçam Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle, Alaçam Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Ertan Baş tarafından Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde "Gıda ve Su Hijyeni" konulu bir seminer verildi. Hijyen ve temizlik konusunda önemli bilgiler veren Dr. Ertan Baş, seminerden sonra öğretmen ve öğrencileri konuyla ilgili bir test sınavına tabi tuttu.
Dr. Ertan Baş, "Sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılacak uygulamalar ve alınan temizlik önlemlerinin tümü hijyen olarak tanımlanır. Her insan kendi temizliğinden sorumludur. Çocuk yaşlarda anne, baba veya öğretmenler tarafından çoğu zaman bizzat yapılarak öğretilen temizlik uygulamalarının, çocukluktan sonra bireyin kendisi tarafından yapılması gerekmektedir. Örneğin; tuvaletten sonra ve yiyeceklere dokunmadan önce ellerin yıkanması bir alışkanlık olmalıdır. Her gün yapılan işler arasında banyo yapma bir başka temizlik uygulamasıdır. Temizliğin sadece görünür kirlenme olduğunda yapılması yeterli değildir. Örneğin; uykudan uyanınca yüzün yıkanması, çamaşırların değiştirilmesi, gündelik temizlik uygulamalarıdır. Su ve sabun olmadan temizlikten bahsetmek olası değildir. Gelişmiş toplumlarda kişisel temizlikte en fazla kullanılan malzemelerin başında su ve sabun gelmektedir. Bunun yanı sıra banyo süngerleri, lifleri, diş fırçaları, el ve ayak temizliği ile vücut temizliğinde kullanılan fırçalar, tırnak makası ilk akla gelen temizlik araçlarıdır. Bunların tümü başkalarıyla paylaşılmaması gereken, kişisel temizlik araçlarıdır. Başta kişinin kendi sağlığı olmak üzere, başkalarının da sağlığını korumanın en önemli aracı temizliktir. Sadece beden temizliği değil, kullanılan her şeyi ve her ortamı temiz tutmak da temiz olmanın gereğidir” diye konuştu.
Okul Müdürü Mehmet Çay de verdiği seminerden dolayı Dr. Ertan Baş’a teşekkür etti.

Öğrencilere gıda ve su hijyeni eğitimi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Programda öyle bir gafa imza attı ki... Programda öyle bir gafa imza attı ki...
Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

En Çok Okunan Yerel Haberler

İkinci cemre suya düştü

İkinci cemre suya düştü

Büyükşehir ekipleri, yılkı atlarına yem bıraktı

Büyükşehir ekipleri, yılkı atlarına yem bıraktı

Göz tansiyonu problemine dikkat

Göz tansiyonu problemine dikkat

Amasya’da 1,3 milyon TL’lik doğum yardımı

Amasya’da 1,3 milyon TL’lik doğum yardımı

Kars’ta tilkilerin yiyecek arayışı

Kars’ta tilkilerin yiyecek arayışı

Asırlık lezzet Helvacı Ali, Hıghway’de

Asırlık lezzet Helvacı Ali, Hıghway’de

Samsun Namaz Vakitleri 26 Şubat Çarşamba

İmsak
05:43
Sabah
07:08
Öğle
12:53
İkindi
15:55
Akşam
18:27
Yatsı
19:47

Samsun Nöbetçi Eczaneler26 Şubat Çarşamba

Çatalarmut Eczanesi
Ilkadim
Engin Eczanesi
Ilkadim
Yenidoğan Eczanesi
Ilkadim
Şehir Eczanesi
Atakum
Amasya Eczanesi
Kurupelit
Sibel Eczanesi
Tekkekoy
Şifa Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kayıp genç her yerde aranıyor

Kayıp genç her yerde aranıyor

14 yaşındaki kızın alıkonulmasına 2 tutuklama

14 yaşındaki kızın alıkonulmasına 2 tutuklama

Vali Kaymak’ın öğrencilerle gülümseten kar tatili diyalogları

Vali Kaymak’ın öğrencilerle gülümseten kar tatili diyalogları

Araçlarında bonzai ele geçen 3 kişi tutuklandı

Araçlarında bonzai ele geçen 3 kişi tutuklandı

Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.