Öğrencilere gıda ve su hijyeni eğitimi

Öğrencilere "Gıda ve Su Hijyeni" başlıklı seminer veren Samsun Alaçam Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Ertan Baş, “Başta kişinin kendi sağlığı olmak üzere, başkalarının da sağlığını korumanın en önemli aracı temizliktir. Sadece beden temizliği değil, kullanılan her şeyi ve her ortamı temiz tutmak da temiz olmanın gereğidir” dedi.

Toplum Sağlığı Merkezi ve Alaçam Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle, Alaçam Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Ertan Baş tarafından Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde "Gıda ve Su Hijyeni" konulu bir seminer verildi. Hijyen ve temizlik konusunda önemli bilgiler veren Dr. Ertan Baş, seminerden sonra öğretmen ve öğrencileri konuyla ilgili bir test sınavına tabi tuttu.

Dr. Ertan Baş, "Sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılacak uygulamalar ve alınan temizlik önlemlerinin tümü hijyen olarak tanımlanır. Her insan kendi temizliğinden sorumludur. Çocuk yaşlarda anne, baba veya öğretmenler tarafından çoğu zaman bizzat yapılarak öğretilen temizlik uygulamalarının, çocukluktan sonra bireyin kendisi tarafından yapılması gerekmektedir. Örneğin; tuvaletten sonra ve yiyeceklere dokunmadan önce ellerin yıkanması bir alışkanlık olmalıdır. Her gün yapılan işler arasında banyo yapma bir başka temizlik uygulamasıdır. Temizliğin sadece görünür kirlenme olduğunda yapılması yeterli değildir. Örneğin; uykudan uyanınca yüzün yıkanması, çamaşırların değiştirilmesi, gündelik temizlik uygulamalarıdır. Su ve sabun olmadan temizlikten bahsetmek olası değildir. Gelişmiş toplumlarda kişisel temizlikte en fazla kullanılan malzemelerin başında su ve sabun gelmektedir. Bunun yanı sıra banyo süngerleri, lifleri, diş fırçaları, el ve ayak temizliği ile vücut temizliğinde kullanılan fırçalar, tırnak makası ilk akla gelen temizlik araçlarıdır. Bunların tümü başkalarıyla paylaşılmaması gereken, kişisel temizlik araçlarıdır. Başta kişinin kendi sağlığı olmak üzere, başkalarının da sağlığını korumanın en önemli aracı temizliktir. Sadece beden temizliği değil, kullanılan her şeyi ve her ortamı temiz tutmak da temiz olmanın gereğidir” diye konuştu.

Okul Müdürü Mehmet Çay de verdiği seminerden dolayı Dr. Ertan Baş’a teşekkür etti.