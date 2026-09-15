EĞİTİM

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber

Öğrencilere yasak; öğretmenlere de uyarı geldi! "Derste kullanmayın"

Okullarda cep telefonu yasağı gündemde. Yalnızca öğrenciler değil, öğretmenlere de "Derste kullanmayın" uyarısı geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ayrıca giyim kuşam konusunda da öğretmenlere verilen tavsiyeyi açıkladı. Tekin'den bir de zorunlu eğitim konusunda açıklama geldi.

Öğrencilere yasak; öğretmenlere de uyarı geldi! "Derste kullanmayın"
Mehmet Hazar Gönüllü

Derslerde öğretmenlerin cep telefonu kullanımı ve kıyafet tercihleri sosyal medyada zaman zaman tartışma konusu oluyor. AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin uyarıldığını açıkladı.

CEP TELEFONU UYARISI

Okullarda cep telefonu yasağıyla ilgili konuşan Bakan Tekin bu adımı atan ilk ülkelerden birinin Türkiye olduğunu belirtti.

Öğrencilere yasak; öğretmenlere de uyarı geldi! "Derste kullanmayın" 1

"ABARTANLAR VARDI"

"Sınıfta cep telefonu kullanımını biraz abartan öğretmenlerimiz vardı" diyen Tekin, derste cep telefonu kullanılmaması yönünde öğretmenlere de uyarı yapıldığını söyledi.

Öğrencilere yasak; öğretmenlere de uyarı geldi! "Derste kullanmayın" 2

ÖĞRETMENLERE BEYAZ ÖNLÜK TAVSİYESİ

Ayrıca sosyal medyada zaman zaman tartışma konusu olan giyim kuşam hakkında da açıklama yapan Bakan Tekin "Öğretmenlerimize beyaz önlük giymelerini de tavsiye ettik" dedi.

Öğrencilere yasak; öğretmenlere de uyarı geldi! "Derste kullanmayın" 3

Bakanlığın gündeminde kısa vadede 12 yıllık zorunlu eğitimin kısaltılmasının olmadığını belirten Tekin, "Toplumsal uzlaşı olması durumunda adım atılabileceğini düşünüyorum" diye konuştu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Okula giriş çıkışta yeni dönem: Dikkat çeken yöntem...Okula giriş çıkışta yeni dönem: Dikkat çeken yöntem...
İlk günden sıkı denetimİlk günden sıkı denetim

Anahtar Kelimeler:
Öğretmen yusuf tekin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Kurtlar Vadisi senaristlerinin ifadeleri ortaya çıktı

Kurtlar Vadisi senaristlerinin ifadeleri ortaya çıktı

CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıklayan ilk isim belli oldu

CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıklayan ilk isim belli oldu

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Hande Soral okulun ilk gününde gözyaşlarını tutamadı

Hande Soral okulun ilk gününde gözyaşlarını tutamadı

Motorine büyük zam geldi! Tabelalar değişti

Motorine büyük zam geldi! Tabelalar değişti

BİM'e Casio saat geliyor! 22-23 Eylül 2026 BİM kataloğu

BİM'e Casio saat geliyor! 22-23 Eylül 2026 BİM kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.