Öğrencilere yasak; öğretmenlere de uyarı geldi! "Derste kullanmayın"

Derslerde öğretmenlerin cep telefonu kullanımı ve kıyafet tercihleri sosyal medyada zaman zaman tartışma konusu oluyor. AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin uyarıldığını açıkladı.

CEP TELEFONU UYARISI

Okullarda cep telefonu yasağıyla ilgili konuşan Bakan Tekin bu adımı atan ilk ülkelerden birinin Türkiye olduğunu belirtti.

"ABARTANLAR VARDI"

"Sınıfta cep telefonu kullanımını biraz abartan öğretmenlerimiz vardı" diyen Tekin, derste cep telefonu kullanılmaması yönünde öğretmenlere de uyarı yapıldığını söyledi.

ÖĞRETMENLERE BEYAZ ÖNLÜK TAVSİYESİ

Ayrıca sosyal medyada zaman zaman tartışma konusu olan giyim kuşam hakkında da açıklama yapan Bakan Tekin "Öğretmenlerimize beyaz önlük giymelerini de tavsiye ettik" dedi.

Bakanlığın gündeminde kısa vadede 12 yıllık zorunlu eğitimin kısaltılmasının olmadığını belirten Tekin, "Toplumsal uzlaşı olması durumunda adım atılabileceğini düşünüyorum" diye konuştu.