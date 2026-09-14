Okullar açıldı, ekipler sahaya indi! İlk ders ziliyle sıkı denetim de başladı

2026-2027 eğitim öğretim yılında ilk ders zili bugün çaldı. Okulların açılmasıyla birlikte güvenlik önlemleri de artırıldı. Ekipler sabahın erken saatlerinden itibaren okul çevrelerinde denetim yaptı, öğrenci servislerini tek tek durdurarak kontrol etti. Araçların mevzuata uygunluğu incelenirken öğrencilerin okullara güvenli şekilde giriş yapabilmesi için okul çevrelerinde de önlemler alındı. Denetimlerin eğitim öğretim yılı boyunca devam edeceği bildirildi.

2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla İstanbul genelinde okul çevreleri ve öğrenci servislerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Arnavutköy ilçesine bağlı Tayakadın Mahallesi’nde de jandarma ekipleri sabahın erken saatlerinden itibaren Tayakadın İlk ve Ortaokulu çevresinde önlem aldı.

Ekipler, öğrencileri okula getiren servis araçlarını tek tek durdurarak denetledi. Kontrollerde araçların mevzuata uygunluğu incelenirken lastiklerin durumu, araçların camlarında bulunan yazı ve tabelaların ölçüleri ile servis araçlarında bulunması gereken diğer unsurlar kontrol edildi.

ÖĞRENCİLERE GÜVENLİ KORİDOR

Jandarma ekipleri okul çevresinde öğrencilerin araç trafiğinden etkilenmeden okula giriş yapabilmeleri için güvenli koridor da oluşturdu. Servislerden inen öğrenciler, alınan güvenlik önlemleri altında okul girişlerine yönlendirildi. Eğitim öğretim yılının ilk gününde gerçekleştirilen uygulamayla hem servis araçlarının kurallara uygunluğunun kontrol edilmesi hem de okul çevresindeki öğrenci güvenliğinin sağlanması amaçlandı.

Jandarma ekiplerinin okul çevreleri ve öğrenci servislerine yönelik denetimlerinin eğitim öğretim yılı boyunca devam edeceği öğrenildi.

ANKARA'DA OKUL ÇEVRELERİNDE DENETİM

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin korunması ve okullarına güvenli şekilde gidip gelmeleri amacıyla okul çevrelerinde denetim yaptı.

Altındağ ilçesindeki Polis Amca İlkokulu çevresinde de araçlar kontrol edilerek kimlik kontrolü yapıldı.

İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, okulu ziyaret ederek yapılan çalışmaları ve alınan önlemleri inceledi.

Ardından öğretmen ve öğrencilerle sohbet eden Yüksek, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

ÇEMİŞGEZEK’TE ÖĞRENCİ SERVİSLERİNE SIKI DENETİM

Çemişgezek İlçe Emniyet Amirliği Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, okul servis araçlarına yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirdi.

İlçe genelinde yapılan uygulamalarda servis araçlarının yeterlilikleri, titizlikle kontrol edildi. Ekipler ayrıca sürücülere öğrenci güvenliği konusunda hatırlatmalarda bulunarak trafik kurallarına eksiksiz uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Öğrencilerin okullarına güvenli bir şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa izin verilmezken, eğitim öğretim yılı boyunca denetimlerin aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İHA, DHA