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Okula giriş çıkışta yeni dönem: Öğrenci kartını okutuyor, veliye bildirim gidiyor

Adana’da bir ortaokulda öğrencilerin güvenliğini artırmak amacıyla uygulamaya alınan turnike sistemi, velilere de anlık takip imkanı sunuyor. Öğrenciler okula giriş ve çıkışlarda kartlı sistem üzerinden turnikeden geçerken, çocuklarının okula ulaştığı ve okuldan ayrıldığı bilgisi velilerin telefonlarına bildirim olarak gönderiliyor. İşte detaylar...

Okula giriş çıkışta yeni dönem: Öğrenci kartını okutuyor, veliye bildirim gidiyor

2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Adana genelinde 524 bin 276 öğrenci ve 34 bin 652 öğretmen ders başı yaptı.

Yeni eğitim döneminde okullarda öğrencilerin güvenliğine yönelik uygulamalar da dikkat çekerken, Seyhan ilçesinde bulunan Gazipaşa Ortaokulunda hayata geçirilen turnike sistemiyle öğrencilerin okula giriş ve çıkışları kontrol altına alınıyor.

Öğrencilerin okula giriş ve çıkışlarında kullandığı turnike sistemi, güvenlik amacıyla uygulanırken, sistem sayesinde öğrencilerin okula giriş yaptığı ve okuldan ayrıldığı bilgisi velilere bildirim olarak iletiliyor. Böylece veliler, çocuklarının okula giriş ve çıkış durumundan anlık olarak haberdar olabiliyor.

Okula giriş çıkışta yeni dönem: Öğrenci kartını okutuyor, veliye bildirim gidiyor 1

"OKULLARDA BÖYLE BİR GÜVENLİK SİSTEMİNİN OLMASI ÇOK ÖNEMLİ"

Konuyla ilgili konuşan velilerden Gurbet Yıldırım, okulun iyi bir okul olduğunu söyleyerek, "Kızımı nakil getirdim. En başından beri çok beğendik. Turnikelerin olması çok önemli bizim için. Ben çocuğum 5'inci sınıf. O da heyecanlı biz de heyecanlıyız. Öğrenciler kartla giriş yapıyorlar. İlk gün olduğu için velileri aldılar ancak bundan sonra velileri de almayacaklarını söylediler. Bence bu çok önemli. Bunun yaygınlaşması iyi olur. Son zamanlarda yaşadığımız olaylar malum. Okullarda böyle bir güvenlik sisteminin olması çok önemli" dedi.

Okula giriş çıkışta yeni dönem: Öğrenci kartını okutuyor, veliye bildirim gidiyor 2

"EĞER ÇOCUK OKULA GELMEZSE VELİYE BUNUNLA İLGİLİ BİLDİRİM GİDİYOR"

Oğlunun 5'inci sınıfa başladığını dile getiren Esin Meryem, "Gazi Ortaokulu köklü bir okul. Özellikle kartlı giriş sisteminin olması çok iyi olmuş. İçeriye velileri almayacaklarmış. Öğrenciler kartlı sistemle giriyor. Eğer çocuk okula gelmezse veliye bununla ilgili bildirim gidiyor. Okula giriş yapıldığında da giriş yapıldığına dair bildirim geliyor. Bütün okullarda aynı sistem yok ama olsaydı iyi olurdu. En azından velinin çocuğun okula gelip gelmediğinden haberi olur" ifadelerini kullandı.

Okula giriş çıkışta yeni dönem: Öğrenci kartını okutuyor, veliye bildirim gidiyor 3

"TÜM OKULLARDA OLMASI GEREKEN BİR UYGULAMA"

Kararın çok iyi ve isabetli olduğunu aktaran veli Mehmet Dinçer de "Güzel bir uygulama. Çocuklarımız bizim kıymetlilerimiz ve değerlilerimizdir. Aklımız geride kalmıyor. İlk gün heyecanımız var. Çocuklar yeni bir eğitim yılına başlıyor. İnşallah Allah emeklerini boşa çıkarmaz. Güzel bir uygulama olmuş tebrik ederim. Tüm okullarda olması gereken bir uygulama bu" şeklinde konuştu.

Sevgi Sarı ise durumdan memnun olduklarını ifade ederek, çocuklarının okula giriş ve çıkış yaptıklarında kendilerine bilgi geldiğini söyledi.
Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Adana okul Eğitim öğretim
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