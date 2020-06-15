YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Öğrencilerin yıl sonu sergisi salgın nedeniyle sosyal medyadan sanatseverlerle buluştu

Öğrencilerin yıl sonu sergisi salgın nedeniyle sosyal medyadan sanatseverlerle buluştu

KASTAMONU HABERLERİ  | 15.06.2020 13:00 | Son Güncelleme

Öğrencilerin yıl sonu sergisi salgın nedeniyle sosyal medyadan sanatseverlerle buluştu

Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü öğrencileri, hazırladıkları yıl sonu sergisinin görüntülerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal medyadan yayımladı.

Seramik ve cam bölümünden bu yıl mezun olan 8 öğrenci, bölüm başkanı Doç. Dr. Seyhan Yılmaz danışmanlığında hazırladıkları 58 çalışmayı, internetten sanatseverlerin beğenisine sundu.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl seramik ve cam bölümünün ilk mezunlarını vermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Öğrencilere her açıdan dolu dolu eğitim vermeye çalıştıklarını belirten Seyhan Yılmaz, "Geride bıraktığımız 4 yıllık eğitim sürecinde sanatsal, endüstriyel ve teknolojik bakımdan olduğu kadar kuramsal açıdan da öğrencilerimizi yetiştirdik. Onları en iyi şekilde mezun etmek için elimizden geleni yaptık." dedi.

Öğrencilerin yıl sonu çalışmalarından oluşan bir sergi açmaya karar verdiklerini dile getiren Doç. Dr. Yılmaz, şunları kaydetti:

"Sergimizi salonumuzda açtık ama bu dönemde okulumuzda öğrenci olmaması ve sanatsal faaliyetler konusunda ziyaretlerin az olacağını düşünerek, sergimizin çekimlerini yapıp sosyal medya üzerinden yayımladık. Hem öğrencilerimiz hem de sanatseverler bu dönemde sanattan uzak kalmasın diye böyle bir çalışma yaptık."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'İyi ki doğdun sevgili' 'İyi ki doğdun sevgili'
Çığlıklarını duyan koştu! Ayıyla uzun süre boğuştu ama... Çığlıklarını duyan koştu! Ayıyla uzun süre boğuştu ama...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor’dan Muslera’ya geçmiş olsun mesajı

Kayserispor’dan Muslera’ya geçmiş olsun mesajı

Meteorolojiden yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteorolojiden yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Siirt’te köylülerin yılan tedirginliği

Siirt’te köylülerin yılan tedirginliği

Seyir halindeki otomobil yanarak küle döndü

Seyir halindeki otomobil yanarak küle döndü

Sağlık-Sen’den diş hekimleri için çağrı

Sağlık-Sen’den diş hekimleri için çağrı

Aslanapa Ortaca köyünde 28 günlük karantina sona erdi

Aslanapa Ortaca köyünde 28 günlük karantina sona erdi

Kastamonu Namaz Vakitleri 15 Haziran Pazartesi

İmsak
03:02
Sabah
05:04
Öğle
12:50
İkindi
16:51
Akşam
20:27
Yatsı
22:19

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler15 Haziran Pazartesi

Doğa Eczanesi
Merkez
Kürkçüoğlu Eczanesi
Merkez
Araç Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Emin Eczanesi
Bozkurt
Tuna Eczanesi
Azdavay
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Defterdarlık binasında bir kişi tabancayla vuruldu

Defterdarlık binasında bir kişi tabancayla vuruldu

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Öğrenciler, topladıkları atık maddelerden sokak hayvanlarına barınak yaptı

Öğrenciler, topladıkları atık maddelerden sokak hayvanlarına barınak yaptı

İnebolu'da 5 Bin 500 Fidan Dağıtıldı

İnebolu'da 5 Bin 500 Fidan Dağıtıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.