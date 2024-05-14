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Öğretmen atamalarında yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı, mülakatlar 1 Temmuz'da

14.05.2024 07:57
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Sözleşmeli öğretmen istihdamıyla ilgili olarak, KPSS puanının yüzde 50'si ile sözlü sınavdan alınan puanın yüzde 50'sinin birleştirilerek kullanılacağına dair düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

Öğretmen atamalarında yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı, mülakatlar 1 Temmuz'da

Sözleşmeli öğretmen istihdamına yönelik mülakat puanının KPSS puanının yüzde 50’si ile sözlü sınavdan alınan puanın yüzde 50’si alınarak belirlenmesine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

SÖZLÜ SINAVLAR 1 TEMMUZ'DA

Bu konudaki ilk uygulama, yeni açıklanan 20 bin öğretmen atamasında hayata geçirilecek. 20 bin öğretmen atamasına ilişkin ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 20-31 Mayıs'ta yapılacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 10 Haziran'da ilan edilecek.

Sözlü sınavlar, 1 Temmuz'dan itibaren gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen atamalarında objektif kriterlere dayanarak sözlü sınavların yapılması için yazılı sınavlardaki uygulamalara benzer bir dizi önlemi hayata geçirecek.

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Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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