YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Öğretmen çift, atölyeye dönüştürdükleri evlerinde geleceğin sanatçılarını yetiştiriyor

Öğretmen çift, atölyeye dönüştürdükleri evlerinde geleceğin sanatçılarını yetiştiriyor

21.12.2021 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'ın Muradiye ilçesinde görev yapan görsel sanatlar öğretmenleri Abdullah ve Meral Ökten, boş zamanlarında öğrencilere heykel ve resim yapmayı öğretiyor - Abdullah Ökten: - "Çocuklarımız ilk defa profesyonel çamura dokundu, ona şekil vermeyi öğrendi, profesyonel fırça ve boyalarla tuallerin üzerine renkleri, duygularını aktardı" - Meral Ökten: - "Boyaya dokunmak onlara çok heyecan veriyor ve bunu gördüğümüz zaman mutlu oluyoruz. Daha çok şey öğretmek istiyoruz"

NECMETTİN KARACA - Van'ın Muradiye ilçesinde görev yapan öğretmen çift, evlerinin bir odasını atölyeye dönüştürerek, boş zamanlarında öğrencilere heykel, resim dersleri vererek yaratıcılıklarını geliştirmelerini sağlıyor.

Hacı Esmer-Sevidin Avcı Ortaokulunda görevli görsel sanatlar öğretmeni Abdullah Ökten ile Balaklı Ortaokulunda görevli resim öğretmeni eşi Meral Ökten, öğrencilerin boş zamanlarını sanatla değerlendirmelerini sağlamak amacıyla evlerinin bir bölümünü atölyeye dönüştürdü.

Okuldan sonra ve hafta sonları eve gelen öğrencilerine, çamura şekil vermeyi, tuvalleri resimlerle renklendirmeyi öğreten öğretmen çift, bu sayede çocukların hayal güçlerini geliştirerek birbirinden farklı eserler ortaya çıkarmalarına katkı sundu.

Öğrencileriyle 15 Temmuz darbe girişimi sırasında vatandaşların verdiği mücadelenin anlatıldığı 4 metrekare büyüklüğündeki rölyef kabartma tablo ile 15 Temmuz kahramanlarından Şehit Ömer Halisdemir'in büstünü yapan Ökten çifti, ilçedeki Fatih Sultan Mehmet Ortaokulunda sergiledi.

Fedakar öğretmenler, öğrencilerinin yaptığı heykel ve resimlerle bir sergi düzenleyerek farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

- "Çocuklara sadece sanat değil meslek öğretiyoruz"

Abdullah Ökten, AA muhabirine, evlerinin bir bölümünü öğrencileriyle paylaşmaktan, onlarla güzel zaman geçirmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Öğrencilerle okul dışındaki zamanlarda atölyede çalışmalar yapmaya başladıklarını anlatan Ökten, şöyle konuştu:

"Çalışmalar ilerledikçe çocukların yeni şeyler yaptıklarını fark ettik. Onlar için profesyonel çamur, fırça, boya ve tuvaller getirdik. Çocuklarımız ilk defa profesyonel çamura dokundu, ona şekil vermeyi öğrendi, profesyonel fırça ve boyalarla tuvallerin üzerine renkleri, duygularını aktardı. 15 Temmuz ruhunu yaşattırmak amacıyla 4 metrekare büyüklüğünde rölyef kabartma tablo ve 15 Temmuz şehitlerimizden Ömer Halisdemir'in büstünü yaparak okulda sergiledik. Öğrencilerimiz çok yetenekli. Okullarından mezun olduktan sonra öğrendikleriyle kendilerini geliştirip atölye kurabilirler. Yaptıkları ürünleri satarak kendilerine bir gelecek kurabilirler. Eşimle, çocuklara sadece sanat değil bir meslek öğretmenin mutluluğunu yaşıyoruz."

Meral Ökten ise öğrencilerinin yeni şeyler yapabilmek için eve heyecanla geldiğini söyledi.

Ökten, "Resim ve heykel yapmayı öğreniyorlar. Boyaya dokunmak onlara çok heyecan veriyor ve bunu gördüğümüz zaman mutlu oluyoruz. Daha çok şey öğretmek istiyoruz. Bunun geleceklerini şekillendirmelerine katkı sunacağına inanıyoruz. Yaptığımız çalışmaları İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu gördü ve daha çok öğrenciye ulaşmamız için ilçedeki müsait bir okulun bahçesine büyük ve kapsamlı bir atölye yapacaklarının müjdesini verdi. Çok mutlu olduk." ifadelerini kullandı.

- "Öğretmenlerimiz gibi kendimizi geliştirmek istiyoruz"

Öğrencilerden 12 yaşındaki Doğan Özgül, okuldan çıktıktan sonra öğretmenlerinin evine giderek resim çizmeyi, heykel yapmayı öğrendiklerini aktardı.

Öğretmenlerin kendileri için rol model olduğunu dile getiren Özgül, şöyle konuştu:

"Daha önce televizyonda heykel yapan insanları, bazı yerlerde yapılan heykelleri görüyorduk. Öğretmenlerimiz sayesinde nasıl yapıldığını öğrendik. Öğretmenlerimiz gibi kendimizi geliştirmek istiyoruz. Meral hocam gibi büyüyünce ressam olmayı hedefliyorum. Burada çamura şekil vermeyi öğrendik. Doğada gördüğüm birçok canlının heykelini yapmak istiyorum. Bizim için fedakarlık yapan öğretmenlerimize minnettarız."

Evin Demiray ise atölyede hayal güçlerini geliştirdiklerini belirterek, "Öğretmenlerim bana rol model oldular. Onlar gibi büyünce heykeltıraş olmak istiyorum. Çamura dokunmak, şekil vermek bize iyi geliyor." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
Soba faciasında mucize kurtuluş! Bir tek o sağ çıktıSoba faciasında mucize kurtuluş! Bir tek o sağ çıktı
Van'da Orta Çağ'da kullanıldığı tahmin edilen yaşam alanı bulunduVan'da Orta Çağ'da kullanıldığı tahmin edilen yaşam alanı bulundu
Anahtar Kelimeler:
Van

Van Namaz Vakitleri 21 Aralık Salı

İmsak
05:45
Sabah
07:13
Öğle
12:09
İkindi
14:35
Akşam
16:56
Yatsı
18:19

Van Nöbetçi Eczaneler21 Aralık Salı

Engın Eczanesi
Ipekyolu
Şifa Eczanesi
Ipekyolu
Yeni Van Eczanesi
Ipekyolu
Çağdaş Eczanesi
Ipekyolu
Yeni Kışla Eczanesi
Ercis
Başkale Eczanesi
Baskale
Gündüz Eczanesi
Ozalp
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hafızlık icazet töreninde konuştu:

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hafızlık icazet töreninde konuştu:

Dededen torunlarına miras "Anadol" sevdası

Dededen torunlarına miras "Anadol" sevdası

Yemek fabrikasında işçiydi, yaptığı girişimle şimdi iş yerlerine yemek pazarlıyor

Yemek fabrikasında işçiydi, yaptığı girişimle şimdi iş yerlerine yemek pazarlıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.