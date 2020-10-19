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  4. Öğretmen dizisi final mi yapıyor? Fox TV'den Öğretmen için flaş karar

Öğretmen dizisi final mi yapıyor? Fox TV'den Öğretmen için flaş karar

19.10.2020 21:17 | Son Güncelleme:
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Öğretmen dizisi final mi yapıyor? Fox TV'den Öğretmen için flaş karar

FOX'ta yayınlanan ve başrolünde İlker Kaleli'nin oynadığı Öğretmen dizisi için final kararı alındı. Dizinin 9. bölümde ekrana veda edeceği öğrenildi.

Geçen sezon aldığı yüksek reytinglerle dikkat çeken proje bu sezon Sen Çal Kapımı dizisinin başta başarılı bir grafik çizmesinden dolayı pazar gününe alınmıştı.

Yapımcılığını Medyapım ve MF Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Koray Kerimoğlu'nun oturduğu, başrollerinde; İlker Kaleli, Ceren Moray, Şerif Erol, Afra Saraçoğlu, Serhat Kılıç ve Serkan Keskin'in yer aldığı dizi, yeni gününde istenilen reytingleri veremediğinden 9. bölümde izleyicilerine veda ediyor.

Yayın akışında bir değişiklik olmadığı takdirde dizi, 8 Kasım Pazar akşamı yayın hayatını sonlandıracak.

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