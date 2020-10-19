Öğretmen dizisi 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Akif Hoca, Taner'e ne açıkladı? Öğretmen 6. son bölümde neler oldu?

Öğretmen dizisinin 6. son bölümü 18 Ekim Pazar akşamı ekrana geldi. Öğretmen'in 25 Ekim'de ekrana gelecek olan 7. yeni bölümünden ise çarpıcı bir fragman yayınlandı. Taner Hoca ile karşı karşıya gelen Akif'in daha sonra öğrencilerine teşekkür etmesi ve ağlaması dikkat çekiyor.

ÖĞRETMEN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ortaya çıkan “Avcı” bilgisi yüzünden artık zan altında olanlar Küçükkapı Lisesi öğretmenleridir.

İçeride 12A sınıfının can güvenliği ise tek bir öğrencinin yanlış bir hareketiyle yeniden tehlike altındadır.

Dışarıda öğretmenler birbirlerini yerken, 12A sınıfından bir öğrenci ise bir öğretmen hakkında geri dönüşü olmayan bir suçlama yapmak üzeredir.

Zeynep de kendini tehdit eden öğretmeni bulmak için Küçükkapı Lisesi’ne gelmiştir.



Yılmaz ise Akif’in oyununu bozmak için Zeynep ile iş birliği yapmak ister.

