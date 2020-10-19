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Öğretmen dizisi 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Akif Hoca, Taner'e ne açıkladı? Öğretmen 6. son bölümde neler oldu?

19.10.2020 02:20 | Son Güncelleme:
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Fox TV'nin sevilen dizisi Öğretmen'in merakla beklenen 6. bölümü 18 Ekim Pazar akşamı ekrana geldi. İlker Kaleli, Ceren Moray, Afra Saraçoğlu, Serhat Kılıç, Serkan Keskin, Şerif Erol'un başrollerde oynadığı Öğretmen'in 7. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Öğretmen yeni bölümde, okula Taner Hoca'yı çağıran Akif, öğrencilerden olan biteni canlı olarak yayınlamalarını istiyor. Akif'in Taner Hoca'ya "İşte her şey bu an içindi" demesi dikkat çekiyor. İşte Öğretmen dizisi 7. bölüm fragmanı.

Öğretmen dizisinin 6. son bölümü 18 Ekim Pazar akşamı ekrana geldi. Öğretmen'in 25 Ekim'de ekrana gelecek olan 7. yeni bölümünden ise çarpıcı bir fragman yayınlandı. Taner Hoca ile karşı karşıya gelen Akif'in daha sonra öğrencilerine teşekkür etmesi ve ağlaması dikkat çekiyor.

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ÖĞRETMEN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ortaya çıkan “Avcı” bilgisi yüzünden artık zan altında olanlar Küçükkapı Lisesi öğretmenleridir.

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İçeride 12A sınıfının can güvenliği ise tek bir öğrencinin yanlış bir hareketiyle yeniden tehlike altındadır.

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Dışarıda öğretmenler birbirlerini yerken, 12A sınıfından bir öğrenci ise bir öğretmen hakkında geri dönüşü olmayan bir suçlama yapmak üzeredir.

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Zeynep de kendini tehdit eden öğretmeni bulmak için Küçükkapı Lisesi’ne gelmiştir.

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Yılmaz ise Akif’in oyununu bozmak için Zeynep ile iş birliği yapmak ister.

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