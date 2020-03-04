Öğretmen dizisinde Taner karakteri kim, dizideki önemi nedir?

Öğretmen dizisi şaşırtıcı konusu ile izleyicilerin ilgisini çekti. Sosyal medyada bir anda trend olan öğretmen dizisindeki patlama ve öğretmenin gizemli bir şekilde öğrencilerini rehin alması şaşırttı. Şimdi izleyicileri dizideki karakterleri tanımaya çalışıyor. Örneğin Taner Hoca karakteri kim? Dizideki önemi nedir?
Taner Hoca, Öğretmen dizisinde okulun müdür muavini rolünde. Bomba patladığında hemen dışarı fırlayan Taner Hoca, daha çok kendini düşünen ve kendisini öne çıkarmaya çalışan bir karakter olarak gözüküyor. Taner Hoca'nın intihar oplayındaki rolü nedir, bir ihmalkarlığı veya suçu var mı merak ediliyor...
TANER HOCAYA HAYAT VEREN SERHAT KILIÇ KİMDİR?
Seksenler dizisinde Ergun Plak karakterine hayat veren Serhat Kılıç, pek çok tiyatro ve sinema filminde rol almış başarılı bir oyuncudur. 1994’te Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro bölümünü burslu olarak kazanan Serhat Kılıç, 1998 yılında buradan mezun oldu.
1992 senesinden 2001’e kadar aralıklarla radyo programcılığı yapan Serhat Kılıç 2005 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda Reji üzerine yüksek lisans eğitimini tamamladı.
2004-2005 yıllarında Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak ders verdi. Serhat Kılıç'ın ilk profesyonel oyunu 1988'de Ankara Sanat Tiyatrosu'da rol aldığı Ariel Doffman’ın Kayıplar (Dullar) oyunudur.
1999-2000 sezonunda Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda çalışan Serhat Kılıç aynı yıl Diyarbakır Şehir Tiyatroları'nda sahne ve oyunculuk dersi verdi ve bu kurumda Barış Adası adlı oyunu yönetti. 2002 yılında mecburi hizmetini tamamlamak üzere Erzurum Devlet Tiyatrosu'na oyuncu olarak atandı.
2006 yılında Erzurum Devlet Tiyatrosundaki görevine devam ederken tiyatro ve televizyon çalışmalarını İstanbul’da da sürdürdü. İstanbul'da Tiyatro Dot, BKM gibi özel tiyatrolarda oynadı.
2008 yılında Devlet Tiyatroları'ndaki görevinden istifa ederek çalışmalarına İstanbul’da devam sürdürdü. 2009-2010 sezonunda “İntiharın Genel Provası” adlı oyun ile İstanbul Şehir Tiyatrosu'na katıldı. İntiharın Genel Provası adlı oyun 3 sezondur İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda kapalı gişe olarak sahnelenmeye devam etmektedir. 2012 yılı itibariyle Elif Neylan Levent ile birlikte Cats&Dogs adlı bir prodüksiyon şirketi kurmuştur.
Okuyucu Yorumları 0 yorum