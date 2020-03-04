Öğretmen dizisinde Taner karakteri kim, dizideki önemi nedir?

Öğretmen dizisi şaşırtıcı konusu ile izleyicilerin ilgisini çekti. Sosyal medyada bir anda trend olan öğretmen dizisindeki patlama ve öğretmenin gizemli bir şekilde öğrencilerini rehin alması şaşırttı. Şimdi izleyicileri dizideki karakterleri tanımaya çalışıyor. Örneğin Taner Hoca karakteri kim? Dizideki önemi nedir?

TANER HOCA KİMDİR?

Taner Hoca, Öğretmen dizisinde okulun müdür muavini rolünde. Bomba patladığında hemen dışarı fırlayan Taner Hoca, daha çok kendini düşünen ve kendisini öne çıkarmaya çalışan bir karakter olarak gözüküyor. Taner Hoca'nın intihar oplayındaki rolü nedir, bir ihmalkarlığı veya suçu var mı merak ediliyor...

TANER HOCAYA HAYAT VEREN SERHAT KILIÇ KİMDİR?

Seksenler dizisinde Ergun Plak karakterine hayat veren Serhat Kılıç, pek çok tiyatro ve sinema filminde rol almış başarılı bir oyuncudur. 1994’te Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro bölümünü burslu olarak kazanan Serhat Kılıç, 1998 yılında buradan mezun oldu.

1992 senesinden 2001’e kadar aralıklarla radyo programcılığı yapan Serhat Kılıç 2005 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda Reji üzerine yüksek lisans eğitimini tamamladı.