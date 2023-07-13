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ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU EKRANI 2023! Öğretmen il içi yer değiştirme ne zaman başlayacak?

13.07.2023 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğretmen il içi yer değiştirme başvuruları merakla bekleniyor. İl içi ihtiyaç listesi toplam 53 ilde yayımlandı. Kontenjan bilgilerine göre başvurularını gerçekleştirecek olan öğretmenler, il içi yer değiştirme ihtiyaç listelerini baz alarak başvurularını gerçekleştirebilecek. MEB takvimi ile tayin başvuru tarihi ve başvuru şartları binlerce öğretmenin gündeminde yer aldı. Peki, Öğretmen il içi yer değiştirme ne zaman başlayacak, nasıl başvurulur?

Öğretmenler için il içi isteğe bağlı yer değişikliği başvuru tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı. İl içi yer değiştirme başvurusunun nasıl yapılacağı merak ediliyor. Öğretmen il içi ihtiyaç listesine göre gerçekleştirilebilecek olan il içi yer değiştirme işleminin detaylarına ilişkin sorgulamalar hız kazandı. İşte öğretmen il içi tayin başvuru ekranı...

İLİ İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞİKLİĞİ TARİHLERİ

Öğretmen İl İçi İsteğe Bağlı yer değişikliği başvuruları 13 Temmuz'da başlayacak-17 Temmuz günü saat 16.00'da sona erecek.

İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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İLLER ARASI İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURU TARİHLERİ

İller arası isteğe bağlı yer değişiklikiği başvuruları 28 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Başvuru işlemleri 2 Ağustos saat 16.00'da sona erecek.

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MEB İSTEĞE BAĞLI İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME NASIL BAŞVURULUR?

  1. Başvurular mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.

  2. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formu'na yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.

  3. Atamalar öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek olup başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacağından, ilgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekmektedir.

  4. Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu tercih edebileceklerdir.

  5. Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev süresi veya aylıksız izinlerinin 30 Eylül 2023 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Yer değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerden en geç 6 Ekim 2023 tarihi itibarıyla görevine başlamayanların atamaları il millî eğitim müdürlüklerince iptal edilecektir.

  6. Bilişim Teknolojileri alan öğretmenlerinden "Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği", "Matematik-Bilgisayar Bölümü", "İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri", "Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü" , "Bilgi Teknolojileri" ve "Yönetim Bilişim Sistemleri" mezunları, meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarını tercih edemeyeceklerdir.

  7. Halen özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler ile bilim ve sanat merkezlerinde görev yapan öğretmenler, 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlamaları ve istemeleri halinde kapsam dışındaki diğer eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.

  8. İl içinde yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerden görev yaptığı il/ilçe dışında bulunanlar, her türlü iletişim aracıyla kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğünü bilgilendirmek suretiyle başvurularının onaylanmasını isteyecek; eğitim kurumu yöneticileri de süresi içinde başvuruları onaylayacaktır. Elektronik Başvuru Formlarının çıktısı, formları onaylayan eğitim kurumu müdürlüklerince başvurusu onaylanan öğretmenlere daha sonra imzalattırılacaktır.

  9. Başvurular sırasıyla eğitim kurumu müdürlüğü, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacak ve bu birimlerin herhangi biri tarafından onaylanmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

  10. Müstakil müdürlüğü bulunmayan eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ile kadroları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde bulunan öğretmenler, başvurularını kadrolarının bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine yapacaklardır.

  11. Başvuru süresi içinde öğretmenler, görevli oldukları eğitim kurumuna ya da kadrolarının bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme başvurusunu elektronik ortamda iptal ettirebileceklerdir.

  12. Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen öğretmenler, görevlendirmeleri sona erdirilmedikçe yer değiştirme isteğinde bulunamayacaktır. Ancak kadrolarının bulunduğu eğitim kurumuna dönen öğretmenlerden kadrolarının olduğu eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, il içi yer değişikliği isteğinde bulunabileceklerdir.
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