Öğretmenden öğrencilerine unutulmaz karne hediyesi

Edremit ilçesine bağlı Eminpaşa Mahallesi’nde bulunan 30 Ağustos İlkokulu’nda görevli sınıf öğretmeni Pınar Güneş Bayar, öğrencilerine unutulmayacak bir karne hediyesi verdi. İlkokul birinci sınıfta ilk olarak tanıştığı öğrencilerini dördüncü sınıfa getirerek başarıyla mezun eden Bayar, öğrencilerine sürpriz bir karne hediyesi vermek istedi. Bunun için öğrencileriyle yaşadıkları hatıraları kitaplaştırmak isteyen Bayar, her bir öğrencisine ayrı ayrı yazdığı ve ‘Güneşin Çocukları’ ismini verdiği kitabı bastırdı. Öğretmen Bayar, bugün ilkokuldan mezun ettiği öğrencilerine hazırladığı kitapları hediye etti. Hacıbekir Kültür Merkezinde düzenlenen karne töreninde öğretmenlerinden kitap hediyesi alan öğrenciler, büyük sevinç yaşadı.

“ÖĞRENCİLERİM RUHUMU BESLEDİ”

İHA muhabirine konuşan Pınar Güneş Bayar, öğrencilerine unutamayacakları kalıcı bir karne hediyesi hazırlamayı ve bunun için de kitap fikrini düşündüğünü belirtti. Kendilerini özel hissedecek özel bir hediye olduğunu ifade eden Bayar, “Birinci sınıftan, dördüncü sınıfa kadar öğrencilerimizle çok şeyler yaşadık. Bu çerçevede hatıralar biriktirdik, birlikte gezdik, güldük ve yeri geldi üzüldük. Öğrencilerimiz pandemi sürecine ve son deprem gibi üzücü anlara denk geldi. Bunun için de bir süre öğrencilerimizle ayrı kaldık. Onlar benim ruhumu beslerken ben de onları bilgimle yetiştirmeye çalıştım. Onlar için elimden gelen her şeyi yapmaya çalıştım. Her biri çok farklı çocuklardı. Bende çok özel hatırlar bıraktılar” dedi.

Her bir öğrencisine özel bir kitap yazdığını dile getiren Güneş, kitap basımı için kendisine destek veren Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı’ya teşekkür etti.

Öğretmenleri tarafından kendilerine özel olarak yazılan kitapları gördüklerinde çok mutlu olduklarını dile getiren öğrenciler ise hem mutluluğu hem de hüznü aynı anda yaşadıklarını kaydetti.