Yurdun birçok noktasında etkili olan soğuk hava ve sağanak yağışların ardından aralık ayının ilk günlerinde sıcaklıkların yeniden düşmesi bekleniyor. Balkanlar üzerinden Türkiye'ye ulaşacak yeni hava sistemiyle birlikte birçok bölgede kış koşulları kendini daha fazla hissettirecek.

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yeni soğuk hava dalgasının etkili olacağı tarihlere ve kar yağışı beklenen bölgelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

30 KASIM AKŞAMINDAN İTİBAREN ETKİLİ OLACAK

Balkanlar üzerinden gelecek soğuk havanın Türkiye genelinde etkisini göstereceğini belirten Şen, "Önümüzdeki hafta başından itibaren 3 gün Türkiye yeni bir soğuk havanın etkisine girecek" ifadelerini kullandı. 30 Kasım akşamından itibaren yurda giriş yapması beklenen sistemin 1, 2 ve 3 Aralık tarihlerinde etkili olacağını belirten Şen, özellikle Trakya'da kar yağışı ihtimalinin yüksek olduğuna dikkat çekti.

MARMARA VE İÇ ANADOLU'DA KAR BEKLENİYOR

Yeni hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların düşeceği bölgeleri de açıklayan Şen, Kütahya, Eskişehir ve Ankara'nın yanı sıra Marmara Bölgesi'nde de kar yağışının görülebileceğini ifade etti. Soğuk hava yalnızca batı bölgeleriyle sınırlı kalmayacak. Şen'in değerlendirmelerine göre Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'da da kar yağışı bekleniyor.

Marmara'nın özellikle güney ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olabileceğini belirten Şen, Bursa, Balıkesir ve Düzce'yi kar beklenen iller arasında gösterdi.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Marmara Bölgesi'nde kar yağışı beklentisinin gündeme gelmesiyle birlikte gözler İstanbul'a çevrildi. Ancak Şen, aralık ayının ilk günlerinde etkili olacak soğuk hava dalgasının İstanbul'a kar getirmesini beklemediğini açıkladı.

Şen, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bu gelen soğuk hava dalgasında İstanbul'da kar yağışı olmayacak. Düzce, Bursa, Balıkesir'de olacak ama İstanbul'da kar yağışı yok" dedi.