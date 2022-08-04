Öğretmenlik alan sınavı iptal mi? KPSS ÖABT iptal mi oldu? KPSS ÖABT 2022 sınavı için ÖSYM açıklaması

KPSS başvuruları 24 Mayıs-6 Haziran 2022 tarihleri aralığında tamamlandı. Binlerce öğretmen adayı 31 Temmuz'da tamamlanan KPSS genel kültür ve genel yetenek sınavlarını tamamladı. KPSS ÖABT için geri sayım devam ederken ipal olma konusu gündeme geldi. Ağustos ayında düzenlenecek KPSS alan bilgisi sınavı iptal mi oldu sorusu merak konusu oldu. İşte 2022 ÖSYM açıklamasına göre KPSS ÖABT sınav tarihi ve son dakika gelişmeleri...

ÖĞRETMENLİK ALAN SINAVI (KPSS ÖABT) İPTAL Mİ?

KPSS sınavı iptal oldu. ÖSYM Başkanı Ersoy duyurdu.

Ersoy açıklamasında "Hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz." ifadelerini kullandı.

KPSS ÖABT ERTELENİR Mİ?

KPSS ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın inceleme kararı vermesi nedeniyle sınavın iptali gündeme gelmişti. KPSS'nin iptal edilmesi ve KPSS ÖABT'nin ertelenmesi ile ilgili ÖSYM'den açıklama oldu ve sınavın iptali kesinleşti.

ÖSYM BAŞKANI GÖREVDEN Mİ ALINDI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle görevinden alındı.

YENİ KPSS NE ZAMAN?

Yeni KPSS sınavının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu.

ÖSYM Başkanı Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıkladı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy "6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022'de yapılacak KPSS oturumları ertelenmiştir. İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır" dedi.

KPSS SINAVINDAN 2. ÜCRET ALINIR MI?

"Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır" diyen Ersoy, "Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir." açıklamasını yaptı.



