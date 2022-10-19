Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Uygulama Kılavuzu yayımlandı! MEB Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Uygulama Kılavuzu nasıl sorgulanır?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Uygulama Kılavuzu yayınlandı. Sınavın 19 Kasım 2022'de başlayacağı duyuruldu. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı sonuçları ise aralık ayında belli olacak. Peki MEB Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Uygulama Kılavuzu nasıl sorgulanır? Kılavuz ile ilgili detaylara haberimizden erişim sağlayabilirsiniz. İşte ayrıntılar...

ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI YAZILI SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Uygulama Kılavuzu MEB tarafından açıklandı. Bu kılavuza göre adaylar, görevde bulundukları ildeki sınav merkezlerinde sınava girecek.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na katılmaya hak kazanan adaylar, 1 Kasım 2022'de MEB'in, 'http://www.meb.gov.tr' adresinden duyurulacak. Sınav giriş belgesi ise 14 Kasım 2022'de erişime açılacak.

Sınav, 19 Kasım 2022'de saat 10.00'da başlayacak. Adaylara sınavda 5'er seçenekli 100 soru yöneltilecek ve bu soruları yanıtlamaları için 150 dakika süre verilecek. Sınav giriş belgesi olmayan adaylar binaya alınmayacak. Değerlendirmeler 100 puan üzerinden yapılacak. 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak.

Kılavuza erişim sağlamak için MEB'in, 'http://www.meb.gov.tr/ogretmenlik-kariyer-basamaklari-yazili-sinavi-uygulama-kilavuzu-yayimlandi/haber/27925/tr' adresine tıklayın.

