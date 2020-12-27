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Oğulcan Çağlayan: Böyle anların hayalini kurarsınız

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.12.2020 09:17 | Son Güncelleme

Trabzonspor karşılaşmasında Galatasaray'daki ilk golünü atan 24 yaşındaki futbolcu Oğulcan Çağlayan, "Böyle anların hayalini kurarsınız, çalışırsınız, çok istersiniz, onun için yaşarsınız. Galatasaray’daki ilk golümü attığım için çok mutluyum. Umarım bu, gelecekteki birçoğunun ilki olur" dedi.

Oğulcan Çağlayan: Böyle anların hayalini kurarsınız

Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan sarı-kırmızılı forma ile ilk gol sevincini yaşadı.

Maçın ardından sosyal medya hesabından bu sevincini paylaşan 24 yaşındaki futbolcu, "Böyle anların hayalini kurarsınız, çalışırsınız, çok istersiniz, onun için yaşarsınız... Galatasaray’daki ilk golümü attığım için çok mutluyum. Umarım bu, gelecekteki birçoğunun ilki olur. Herkese çok teşekkürler" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: AA

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