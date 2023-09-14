Oğulcan Çağlayan Galatasaray'dan ayrıldı mı? Oğulcan Çağlayan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Galatasaray ayrılığı açıkladı!

Oğulcan Çağlayan hakkındaki son dakika gelişmesinin ayrıntıları merak konusu oldu. Galatasaray Spor Kulübü takımdan ayrılan Oğulcan Çağlayan için teşekkür mesajı yayımladı. İşte Galatasaray'dan ayrılan Oğulcan Çağlayan'ın hayatı ve biyografisi...

OĞULCAN ÇAĞLAYAN KİMDİR?

Oğulcan Çağlayan 22 Mart 1996 yılında Ankara'nın Altındağ ilçesinde geldi. Son olarak Galatasaray'da oynayan Oğulcan Çağlayan'ın 14 Eylül 2023 itibariyle kulüple yolları ayrıldıığı kaydedildi

OĞULCAN ÇAĞLAYAN'IN OYNADIĞI TAKIMLAR

Altyapı kariyeri:

2006-2007 Bahçelerüstüspor

2007-2010 Ankaraspor

2010-2011 Bursa Merinosspor

2011-2014 Bursaspor

2013-2014 Galatasaray

Profesyonel kariyeri:

2014-2015 Gaziantepspor

2015-2016 Kayseri Erciyesspor

2015-2016 → Kayserispor (kiralık)

2016-2020 Çaykur Rizespor

2018-2019 → Gazişehir Gaziantep (kiralık)

2020-2023 Galatasaray

2022 → Eyüpspor (kiralık)

2022-2023 → Giresunspor (kiralık)

2023 → Pendikspor (kiralık)

Millî takım kariyeri:

2012 Türkiye U-16

2012 Türkiye U-17

2014 Türkiye U-18

2014-2015 Türkiye U-19

2015-2018 Türkiye U-21

GALATASARAY'DAN 'OĞULCAN ÇAĞLAYAN' AÇIKLAMASI

Galatasaray tarafından paylaşılan mesaj şu şekilde:

"Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı Oğulcan Çağlayan'a teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz."

Oğulcan Çağlkayan'ın, Süper Lig takımlarından Gaziantep FK'ya transfer olması bekleniyor.

Galatasaray'a, Çaykur Rizespor'dan transfer olan Oğulcan Çağlayan sarı-kırmızılı formayla toplamda 29 müsabakada görev aldı. Çağlayan, bu maçlarda 4 gol atarken 1 de asist yaptı.

