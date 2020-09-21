Oğulcan Çağlayan'ın neden kadroya alınmadığı ortaya çıktı

Bu kararın teknik olmadığı ortaya çıktı. Çaykur Rize ile sözleşmesindeki opsiyonu kullanmayıp serbest kalan Oğulcan'ın davasının sonuçlanmasını bekleyen sarı-kırmızılılar, forvet sıkıntısı yaşamadığı sezon başında risk almak istemedi.

Oğulcan'ın haklı bulunmasına kesin gözüyle bakılan davası sonuçlanır sonuçlanmaz kadroya alınacağı bildirildi. (Akşam)

