Oğulcan Çağlayan'ın neden kadroya alınmadığı ortaya çıktı

Bu kararın teknik olmadığı ortaya çıktı. Çaykur Rize ile sözleşmesindeki opsiyonu kullanmayıp serbest kalan Oğulcan'ın davasının sonuçlanmasını bekleyen sarı-kırmızılılar, forvet sıkıntısı yaşamadığı sezon başında risk almak istemedi.
Oğulcan'ın haklı bulunmasına kesin gözüyle bakılan davası sonuçlanır sonuçlanmaz kadroya alınacağı bildirildi. (Akşam)
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