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Oğulcan Çağlayan'ın neden kadroya alınmadığı ortaya çıktı

GALATASARAY HABERLERİ  | 21.09.2020 11:03 | Son Güncelleme

24 yaşındaki forvet, Çaykur Rizespor ile olan davası nedeniyle Gaziantep FK ve Nefçi Bakü maçlarının ardından dün akşam da kadroya alınmadı.

Oğulcan Çağlayan'ın neden kadroya alınmadığı ortaya çıktı

Bu kararın teknik olmadığı ortaya çıktı. Çaykur Rize ile sözleşmesindeki opsiyonu kullanmayıp serbest kalan Oğulcan'ın davasının sonuçlanmasını bekleyen sarı-kırmızılılar, forvet sıkıntısı yaşamadığı sezon başında risk almak istemedi.

Oğulcan'ın haklı bulunmasına kesin gözüyle bakılan davası sonuçlanır sonuçlanmaz kadroya alınacağı bildirildi. (Akşam)

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