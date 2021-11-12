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  4. Oğulcan Engin annesi Seda Sayan'a konuşma yasağı getirdi

Oğulcan Engin annesi Seda Sayan'a konuşma yasağı getirdi

12.11.2021 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşkları, polemikleri ve estetikleriyle gündemden düşmeyen Seda Sayan'a oğlu Oğulcan Engin kendi aşk hayatıyla ilgili konuşma yasağı getirdi.

Seda Sayan ve oğlu Oğulcan Engin dün akşam bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Seda Sayan, Mehmet Ali Erbil’in “Gelinim Mutfakta”yı sunmasıyla ilgili “Çok güzel gidiyor valla. Benim programım bittiği zaman izliyorum. Mehmet Ali’ye yakıştı ya” dedi.

Oğlu Oğulcan Engin’in annei konuşmak isterken engel olmaya çalışması gözlerden kaçmadı. Sayan'a oğlu ve Miray Daner ile yaşadığı aşkla ilgili sorular da soruldu.

Gelen sorular karşısına ne diyeceğini bilemeyen Seda Sayan, “Benim bu konuda konuşma yasağım var. Onu Oğulcan’a sorun. Yasaklıyım çocuklar” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Miray Daner Oğulcan Engin Seda Sayan
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