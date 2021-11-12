Oğulcan Engin annesi Seda Sayan'a konuşma yasağı getirdi

Seda Sayan ve oğlu Oğulcan Engin dün akşam bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Seda Sayan, Mehmet Ali Erbil’in “Gelinim Mutfakta”yı sunmasıyla ilgili “Çok güzel gidiyor valla. Benim programım bittiği zaman izliyorum. Mehmet Ali’ye yakıştı ya” dedi.

Oğlu Oğulcan Engin’in annei konuşmak isterken engel olmaya çalışması gözlerden kaçmadı. Sayan'a oğlu ve Miray Daner ile yaşadığı aşkla ilgili sorular da soruldu.

Gelen sorular karşısına ne diyeceğini bilemeyen Seda Sayan, “Benim bu konuda konuşma yasağım var. Onu Oğulcan’a sorun. Yasaklıyım çocuklar” dedi.

