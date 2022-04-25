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Oğulcan Engin annesi Seda Sayan'ı yalnız bıraktı! Çağlar Ökten ve Seda Sayan'ın nikahında yoktu

25.04.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oğulcan Engin yedinci kez evlenen annesi Seda Sayan'ı nikahta yalnız bıraktı. Çağlar Ökten ve Seda Sayan'ın düğün pozunu gören herkes "Oğulcan Engin nerede?" diye sordu. Seda Sayan'ın oğlu geçtiğimiz aylarda annesine bu konuda rest çekmişti.

Oğulcan Engin annesi Seda Sayan'ı yalnız bıraktı! Çağlar Ökten ve Seda Sayan'ın nikahında yoktu

Kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten'le İstanbul'da evlenmek zorunda kalan Seda Sayan'ın nikah pozları gündemde. Seda Sayan'ın Prag'ta yapacağı nikah ertelenince nikah az katılımla Beşiktaş'ta gerçekleşti. Nikahta tüm gözler Oğulcan Engin'i aradı ama Engin orada yoktu.

"Yaş farkına takılanlara söylüyorum; biz takılmıyoruz onlar da takılmasın" diyen Seda Sayan'ın oğlu yaş farkına takılmış olacak ki annesini yalnız bıraktı. Daha önce annesine "Sessiz sedasız evlen" şartı koşan Engin nikahta bulunmayınca sosyal medyada düğün fotoğraflarını görenler "Oğulcan Engin nerede?" diye sordu.

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Ünlü şarkıcı Seda Sayan Çağlar Ökten ile sadece arkadaşlarının katıldığı nikah töreni sonrası bugün Sabahın Sultanı programında düğün yaptı.

ÖKTEN AİLESİ: AİLEMİZE HOŞ GELDİN

Oğlunun düğününe katılmayan Ökten'in Manisa'da yaşayan ailesi, video göndererek çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi. Ökten'in babası gönderdiği videoda "Nikah merasiminizde bulunamıyorum ama yüreğimiz sizinle. Sizlere bir ömür mutluluk diliyoruz. Ailemize hoş geldin" derken Ökten'in annesi de "Seda'm hayırlı uğurlu olsun Allah mutlu etsin çok öpüyorum sizleri" dedi.

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SAYAN'IN ANNESİNDEN DESTEK

Rahatsızlığından dolayı kızının nikahına gelemeyen Seda Sayan'ın annesi ise "Hayırlı uğurlu olsun düğününe gelemedim biliyorsun hastayım. Aklım orada kaldı. Allah ayırmasın. Mübarek günde Allah mutlu etsin diye dua ediyorum. İkinizi de çok seviyorum" şeklinde konuştu.


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Anahtar Kelimeler:
Oğulcan Engin Seda Sayan
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
oğlan haklı
ana babaya baksana işte hiç yakışıyormu yanına ama olsun demi sonuçta o seda sayan evliliği zaten basitleştiren bu ünlüler
oğlanın sınıf arkadaşını koca yaparsan normal gelmemesi

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