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Oğulcan Engin'e annesi Seda Sayan soruldu! Araya Miray Daner girdi

28.04.2022 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oğulcan Engin annesi Seda Sayan'ın Çağlar Ökten ile nikahına katılmamıştı. Daha önce annesine "Sessiz sedasız evlen" dediği iddia edilen Oğulcan Engin'e annesinin nikahı soruldu. Soruyu duyunca yüzü asılan Engin'i sevgilisi Miray Daner kurtardı.

Oğulcan Engin'e annesi Seda Sayan soruldu! Araya Miray Daner girdi

Seda Sayan kendisinden küçük sevgilisiyle hafta sonu evlendi. Seda Sayan'ın Çağlar Ökten ile nikahına oğlu Oğulcan Engin ise katılmadı. Daha önce annesine "Sessiz sedasız evlen" dediği iddia edilen Oğulcan Engin nikah gününü ve sonrası sevgilisi oyuncu Miray Daner ile geçirdi.

Miray Daner ve Oğulcan Engin çifti, önceki akşam Yeniköy'de bir restorandan çıkarken görüntülendi. Oğulcan Engin, muhabirlerin Seda Sayan'la ilgili soruları karşısında gerildi.

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"AŞK FEDAKARLIK İSTER"

Mekandan tek başına çıkan Oğulcan Engin, "Sevgiliniz, 'Kara Tahta' dizisinin çekimleri nedeniyle sürekli sette. Zor olmuyor mu?" sorusuna, "Aşk fedakarlık ister" cevabını verdi. Snob Magazin'in haberine göre; basın mensuplarının "Anneniz Seda Sayan'ın evliliği hakkında neler söylersiniz? Nikah törenine katılmadınız" soruları karşısında yüzü asılan Oğulcan Engin, konuşmak istemedi.

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MİRAY DANER KONUYU DEĞİŞTİRDİ

O esnada araya giren Miray Daner, sevgilisini zor durumda bırakmamak için "Rol aldığım dizinin çekimlerine ara verildi. Bu süreçte İstanbul'da olacağım" diyerek konuyu değiştirdi. Oğulcan Engin'in annesine "Sessiz sedasız evlen" uyarısında bulunduğu, Seda Sayan'ın ise bu uyarıyı dikkate almadığı ve Engin'in bu duruma sinirlendiği iddia edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Miray Daner Oğulcan Engin
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