Oğuz Aydın'ın transferinde Galatasaray detayı! Sözleşmesine bile yazdılar...

Fenerbahçe’nin millî kanat oyuncusu Oğuz Aydın, sarı-lacivertli takıma veda etmeye hazırlanıyor. Rusya Premier Lig ekiplerinden CSKA Moskova, 25 yaşındaki futbolcu için yaptığı teklif sonrası transferi bitirmeye oldukça yakın. Taraflar arasında görüşmeler sürerken imzanın an meselesi olduğu ifade ediliyor.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA

CSKA Moskova, Oğuz Aydın için Fenerbahçe’ye zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu. Anlaşmaya göre Rus kulübü, kiralama bedeli olarak 650 bin euro ödeyecek. Satın alma opsiyonu 6 milyon euro olarak belirlenirken, Fenerbahçe ayrıca oyuncunun ileride başka bir kulübe satılması durumunda %20 pay hakkını elinde tutacak.

ANLAŞMA YAKIN

Transferin önündeki tek pürüz maaş pazarlıkları olarak öne çıkıyor. Oğuz Aydın’ın CSKA Moskova’dan yıllık 1.5 milyon euro talep ettiği, Rus temsilcisinin ise şimdilik 1.2 milyon euro seviyesine kadar çıktığı belirtiliyor. Görüşmeler devam ederken, CSKA’nın Oğuz’a düzenli forma şansı ve oynama garantisi sunduğu da gelen bilgiler arasında.

GALATASARAY MADDESİ

Anlaşmada dikkat çeken bir başka detay ise Fenerbahçe’nin eklettiği özel madde oldu. Sarı-lacivertliler, oyuncunun Türkiye’ye dönüşü halinde Galatasaray başta olmak üzere Süper Lig’de başka bir takımda forma giymesini engelleyen bir hükmü sözleşmeye koydurdu.