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Oğuz Yılmaz'ın söylediği son şarkı ortaya çıktı!

20.05.2021 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Oğuz Yılmaz dün öğlen saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yılmaz'ın aranjörlüğünü yapan Özgür Koç, kendisinin yazdığı, Oğuz Yılmaz'ın okuduğu ve henüz piyasaya sürülmeyen şarkıyı ilk kez dinletti.

Ankara oyun havalarıyla adından söz ettiren, şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran Oğuz Yılmaz, dün öğlen saatlerinde ailesiyle birlikte yaşadığı evde rahatsızlandı. Durumu fark eden ailesi, sağlık ekiplerine haber verdi.

Oğuz Yılmaz, eve gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Yılmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Oğuz Yılmaz'ın, kalp krizi sonucu öldüğü öğrenildi.

Ünlü şarkıcı Oğuz Yılmaz hayatını kaybettiÜnlü şarkıcı Oğuz Yılmaz hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcının vefat haberi, sevenlerini ve müzik camiasını yasa boğdu. 26 yıllık müzik hayatına yüzlerce şarkı sığdıran Oğuz Yılmaz, yeni albüm hazırlığı yapıyordu. Hastaneye gelen Ankaralı sanatçılar, Yılmaz'ın ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu.

Sanatçının yakın arkadaşı, müzisyen Ufuk Özel, "Geçen aylarda kalbinde olan bir sıkıntı sebebiyle stent takılmıştı. Sağlık problemleri vardı. Kalp krizi geçirdi. Hastaneye getirdiler ama kurtaramadılar, vefat etti" şeklinde konuştu.

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YILMAZ'IN SÖYLEDİĞİ SON ŞARKI

Yılmaz'ın önceki gece son olarak görüştüğü aranjörü, şarkıcı Özgür Koç, yaşadığı üzüntüyü anlattı. Koç, kendisinin yazdığı, Yılmaz'ın ise okuduğu şarkıyı dinletti.

Piyasaya henüz sürülmeyen şarkıyı dinlerken gözyaşlarına tutamayan Koç, şarkının kendisi için çok şey ifade ettiğini ve piyasaya sürüp sürmemek arasında kararsız kaldığını söyledi.

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"SANKİ VEDALAŞIR GİBİYDİ"

Koç açıklamasında şunları söyledi:

"Önceki gün öğleden sonra buluşup stüdyoda çalışma yapacaktık. Yeni albümünü hazırladım. Okuduğu bir sürü şarkısı var, onlar da yakında çıkacak. Saat beş gibi sanatçı arkadaşımız Veli Erdem Karakülah'la birlikte stüdyoya geldi. Elinde bağlama vardı. 'Bu saz evimde duruyor. Bunun tellerini yap, zaten bana sen çalıyorsun' dedi. 'Bunu sana bırakıyorum' dedi. Sanki vedalaşır, 'sazım sana emanet' dermiş gibiydi. Beni de şu an en çok üzen o zaten. Keşke biraz daha ömrü olsaydı...

İçeride müzik stüdyom var. Çok bilinen çoğu şarkısını da orada yapmışızdır. Pazartesi günü okuduğu 'Hıçkırık Tuttu Beni' şarkısının klibini çekecektik. Onu organize ediyorduk ama nasip olmadı. Kendi kısmını okuması nasip oldu. Keşke onların hiç biri olmasa da o hayatta olsa. Son yaptığımız şarkıyı önceki gün eve bırakırken arabada açtık. 'Çok güzel oldu' diyerek sevinmişti. Benim için çok büyük bir kayıp oldu. Şarkılarım öksüz kaldı. Ona okutacağım bir sürü şarkı vardı. Bende şimdi bir tane emanet sazı kaldı."

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Oğuz Yılmaz
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