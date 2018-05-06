Oğuzhan Özyakup Everton'a imza atıyor

Bu sezon Beşiktaş’ta fazla forma şansı bulamayan Oğuzhan Özyakup’un sezon sonunda Everton’a imza atacağı öne sürüldü. İngiliz basını, taraflar arasında yapılan görüşmede anlaşma sağlandığını, Beşiktaş’ın sözleşme uzatmak için 1.8 milyon euro önerdiği Oğuzhan’a Everton’ın yıllık 2.5 milyon pound ödemeye hazır olduğunu öne sürdü.
12 MİLYON VERECEKLER
Sezon sonu Beşiktaş’la mukavelesi bitecek Oğuzhan’ın durumu alıcılarının gözünü kamaştırsa da gerçek böyle değil. Yönetim sezon ortasında mukavelesini uzattığı Oğuzhan’a 12 milyon euroluk serbest kalma bedeli koydu. Yani Oğuzhan’ı almayı düşünen kulüp, bu parayı vermek zorunda kalacak.
(AKŞAM)
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