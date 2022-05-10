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Oğuzhan Koç 'Fahri tanıtım elçisi' olacak

10.05.2022 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oğuzhan Koç, Afyonkarahisar'da, Büyük Taarruz'un 100. Yılı etkinlikleri kapsamında sahne aldı. Oğuzhan Koç'un sevilen şarkılarını seslendirdiği konserde hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı.

Oğuzhan Koç 'Fahri tanıtım elçisi' olacak

Afyonkarahisar'da, Büyük Taarruz'un 100. Yılı etkinlikleri kapsamında Oğuzhan Koç konser verdi.

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3 bin yıllık Frigya'nın kalbi olarak nitelendirilen Ayazini köyünde düzenlenen konserde Oğuzhan Koç, sevilen şarkılarını seslendirdi. Vatandaşlar da zaman zaman şarkılara eşlik edip telefonlarının ışıkları ile konser alanında renkli görüntüler oluşturdu.

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FAHRİ TANITIM ELÇİSİ OLACAK

Afyonkarahisar'da gerçekleşen Oğuzhan Koç konserine katılım izdihama neden olurken konser sonunda sahneye çıkan ve Oğuzhan Koç’a teşekkür eden Vali Gökmen Çiçek: “Oğuzhan Koç herkes tarafından çok sevilen bir sanatçı. Aynı zamanda hepimizin de yol arkadaşı.

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Buradan da kendisinden söz alıyoruz. Artık Oğuzhan Koç Afyonkarahisar’ın fahri tanıtım elçisi olacak. Bugün bizlerle olduğu için kendisine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

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Oğuzhan Koç
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