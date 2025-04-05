Kızılcık Şerbeti'ndeki 'Metres' sahnesi TT oldu! Herkes Sibel Taşçıoğlu'nu konuştu! 'Veda etmemeli'

Show TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi “Kızılcık Şerbeti” dün akşamki bölümüyle ortalığı yıktı geçti.

bölümüyle sosyal medyada en çok konuşulanlar listesine girmeyi başaran Kızılcık Şerbeti dizisinin son sahnesi geceye damga vurdu.

Sibel Taşçıoğlu'nun hayat verdiği Pembe karakterinin intikam yemeğinde attığı tokatlar izleyenleri heyecanlandırdı.

Abdullah Bey ve Işıl'ın yasak aşkını herkesin öğrenmesi üzerine Işıl'ı otelden attıran Pembe'nin 'Malumun ilanı metreslerin sonu' sözleri de çok konuşuldu.

Dizinin yeni bölümünden çok kısa bir süre önce Sibel Taşçıoğlu'nun hikayesinin bittiği ve diziye veda edeceği öğrenilmişti.

YORUM YAĞDI

Kızılcık Şerbeti'ndeki 'Metres' sahnesinden sonra Taşçıoğlu'nun ayrılık iddialarına sosyal medyada tepki yağdı. Ünlü isim için 'Veda etmemeli', 'Pembe gitmemeli', 'Muhteşem oyunculuk', 'Hikayesi biterse dizi biter' gibi yorumlar yapıldı.