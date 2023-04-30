MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Oğuzhan Koç ile boşanma aşamasında olan Demet Özdemir'den kalça şov! Kıvrak dansıyla sosyal medyayı salladı

Oğuzhan Koç ile boşanma aşamasında olan Demet Özdemir'den kalça şov! Kıvrak dansıyla sosyal medyayı salladı

30.04.2023 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yaz görkemli bir düğün töreniyle hayatlarını birleştiren ünlü oyuncu Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç gündemden düşmüyor. 8 aylık evliliklerini bitirme kararı alan ve boşanma detayları dikkat çeken ünlü çiftin, sosyal medya hesaplarındaki fotoğrafları mahkemenin sonuçlanmasının ardından silecekleri iddia edilmişti. Ünlü oyuncu Demet Özdemir, bu kez de Instagram hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Başarılı oyuncu, kıvrak dansıyla görenleri büyüledi.

Oğuzhan Koç ile boşanma aşamasında olan Demet Özdemir'den kalça şov! Kıvrak dansıyla sosyal medyayı salladı

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç 8 aylık evliliklerini sonlandırma kararı almalarının ardından hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Ayrılık hakkında ihanet, para gibi birçok konu öne sürülürken Demet Özdemir bu kez bambaşka bir olayla adından söz ettirdi.

78

Demet Özdemir, yaptığı paylaşımla sosyal medyanın en çok konuşulan ünlü isimleri arasında yer aldı.

dd0

DEMET ÖZDEMİR'İN DANSI OLAY OLDU

Ünlü oyuncunun dans koreografisindeki twerk detayı dikkat çekerken, birçok fan sayfası da bu görüntülere sosyal medyada yer verdi.

dd3

Demet Özdemir'in paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

ddd2

NE OLMUŞTU?

Ünlü oyuncu Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un boşanma haberleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

demet 2

Demet Özdemir ile yollarını ayırma kararı alan Oğuzhan Koç, sosyal medyada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Evliliğimizi bir süredir yürütemediğimizi görüp sona erdirme kararı aldığımız doğrudur. Karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde aldığımız bu kararın ailelerimizi ve büyüklerimizi de etkileyeceğini biliyor; onları üzmeden, yıpratmadan bu süreci en hassas şekilde yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz. Siz basın mensubu arkadaşlarımızın bu sürece aynı hassasiyetle yaklaşmasını önemle rica ediyoruz."

Ünlü çift son olarak yaptıkları 'sosyal medya' anlaşması ile gündeme gelmişti.

Instagram'da birbirlerini takip eden ve beraber fotoğraflarını silmeyen ikilinin, boşanma sonuçlanır sonuçlanmaz fotoğraflarını silecekleri öne sürülmüştü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kadının sözleri sonrası espri yapınca... Hasan Can Kaya, AK Partili ismi kızdırdıGenç kadının sözleri sonrası espri yapınca... Hasan Can Kaya, AK Partili ismi kızdırdı
İmam nikahı iddialarına son noktayı koydu! ''Benimle imam nikahı yaptı''İmam nikahı iddialarına son noktayı koydu! ''Benimle imam nikahı yaptı''
Transparan giyip göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti! “Bak aşırı güzelsin”Transparan giyip göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti! “Bak aşırı güzelsin”
Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir Oğuzhan Koç Oyuncu ünlü oyuncu

En Çok Okunan Haberler

Son ankette çok konuşulacak fark! İlk turda...

Son ankette çok konuşulacak fark! İlk turda...

Transparan giyen Nesrin Cavadzade sütyensiz pozuyla büyüledi!

Transparan giyen Nesrin Cavadzade sütyensiz pozuyla büyüledi!

Bakan Soylu'dan çok konuşulacak 'Şahan Gökbakar' sözleri!

Bakan Soylu'dan çok konuşulacak 'Şahan Gökbakar' sözleri!

Çok konuşulacak sözler! 'Cumhur İttifakı 1 milletvekilliği verdi...'

Çok konuşulacak sözler! 'Cumhur İttifakı 1 milletvekilliği verdi...'

Flaş yorum: 'Beşiktaş kazanırsa...'

Flaş yorum: 'Beşiktaş kazanırsa...'

İmam nikahı iddialarına son noktayı koydu! ''Benimle imam nikahı yaptı''

İmam nikahı iddialarına son noktayı koydu! ''Benimle imam nikahı yaptı''

İlginizi Çekebilir

Rüya orgazmı itirafı olay yarattı! “Erkeklerle birliktelikten çok daha iyi”

Rüya orgazmı itirafı olay yarattı! “Erkeklerle birliktelikten çok daha iyi”

En az 550 çocuğu var! Kara listeye alındı ve...

En az 550 çocuğu var! Kara listeye alındı ve...

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

16 yaşındaki eş gündemde! Kızı üvey annesinden daha yaşlı

16 yaşındaki eş gündemde! Kızı üvey annesinden daha yaşlı

Kocasının yeğeniyle yasak aşkını öğrendi! Adım adım cinayeti planladı

Kocasının yeğeniyle yasak aşkını öğrendi! Adım adım cinayeti planladı

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.