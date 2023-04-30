Oğuzhan Koç ile boşanma aşamasında olan Demet Özdemir'den kalça şov! Kıvrak dansıyla sosyal medyayı salladı

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç 8 aylık evliliklerini sonlandırma kararı almalarının ardından hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Ayrılık hakkında ihanet, para gibi birçok konu öne sürülürken Demet Özdemir bu kez bambaşka bir olayla adından söz ettirdi.

Demet Özdemir, yaptığı paylaşımla sosyal medyanın en çok konuşulan ünlü isimleri arasında yer aldı.

DEMET ÖZDEMİR'İN DANSI OLAY OLDU

Ünlü oyuncunun dans koreografisindeki twerk detayı dikkat çekerken, birçok fan sayfası da bu görüntülere sosyal medyada yer verdi.

Demet Özdemir'in paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

NE OLMUŞTU?

Ünlü oyuncu Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un boşanma haberleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Demet Özdemir ile yollarını ayırma kararı alan Oğuzhan Koç, sosyal medyada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Evliliğimizi bir süredir yürütemediğimizi görüp sona erdirme kararı aldığımız doğrudur. Karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde aldığımız bu kararın ailelerimizi ve büyüklerimizi de etkileyeceğini biliyor; onları üzmeden, yıpratmadan bu süreci en hassas şekilde yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz. Siz basın mensubu arkadaşlarımızın bu sürece aynı hassasiyetle yaklaşmasını önemle rica ediyoruz."

Ünlü çift son olarak yaptıkları 'sosyal medya' anlaşması ile gündeme gelmişti.

Instagram'da birbirlerini takip eden ve beraber fotoğraflarını silmeyen ikilinin, boşanma sonuçlanır sonuçlanmaz fotoğraflarını silecekleri öne sürülmüştü.

