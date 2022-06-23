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Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak'tan derin göğüs dekolteli semt oturuşu pozu! "Sizden öğrenecek değiliz"

23.06.2022 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz senelerde Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla büyük kitleler tarafından tanınan ve bir dönem Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşk ile gündeme gelen Zeynep Koçak'tan yeni bir paylaşım geldi. Koçak, daha önce direk dansı pozlarıyla olay olmuştu. Ünlü isim bu kez derin göğüs dekolteli semt oturuşuyla sosyal medyayı salladı.

Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak'tan derin göğüs dekolteli semt oturuşu pozu! "Sizden öğrenecek değiliz"

Geçtiğimiz senelerde Oğuzhan Koç ile beraberlik yaşayan ve sonrasında yolları ayrılan oyuncu Zeynep Koçak, son dönemde yaşadığı değişimle gündeme geliyor. Uzun süredir ekranlarda yer almayan ismin senaristlik de yaptığı biliniyor. Koçak, sosyal medyada paylaşım yapmaya devam ediyor.

OĞUZHAN KOÇ'UN ESKİ SEVGİLİSİ ZEYNEP KOÇAK'IN SEMT OTURUŞU POZU OLAY OLDU!

Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibinin sevilen isimlerinden oyuncu ve senarist Zeynep Koçak, BKM kadrosunda yazdığı ve oynadığı skeçlerle çokça ses getirmişti.

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Ünlü oyuncu, şimdilerde sosyal medyada aktif olarak paylaşım yapmaya devam ediyor.

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Paylaşımlarıyla takipçilerini şaşırtan ismin, Instagram'da 91 bin takipçisi bulunuyor.

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"SEMT OTURUŞUNU SİZDEN ÖĞRENECEK DEĞİLİZ"

Ünlü oyuncu, bu defa derin göğüs dekoltesiyle yere çömelerek verdiği pozla oldu.

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Paylaşımına "Semt oturuşunu sizden öğrenecek değiliz" botunu ekleyen Koçak'ın fotoğrafına takipçilerinden onlarca beğeni ve yorum geldi.

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POLE DANSI VE SÜPER MİNİSİYLE KONUŞULMUŞTU!

Koçak, daha önce direk dansı olarak da bilinen Pole dansını yaparken süper minisiyle çekildiği bir fotoğrafı takipçileriyle paylaşmıştı.

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İşte Zeynep Koçak'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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Anahtar Kelimeler:
Oğuzhan Koç Zeynep Koçak
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