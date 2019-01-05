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Oğuzhan Özyakup için Roma iddiası

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 05.01.2019 08:34 | Son Güncelleme

Bu sezon Beşiktaş'ta beklentilerin altında kalan Oğuzhan Özyakup için İtalya'dan flaş bir Roma iddiası geldi.

Oğuzhan Özyakup için Roma iddiası

Beşiktaş'ta taraftarların eleştirdiği isimlerden olan Oğuzhan Özyakup için İtalya'dan flaş transfer iddiası ortaya atıldı.

İtalyan "Il Messaggero" gazetesinin haberine göre Roma, Beşiktaş'ın 26 yaşındaki orta sahası Oğuzhan Özyakup'u bir kez daha transfer listesine aldı. Roma Sportif Direktörü Monchi, sezon başında da Oğuzhan'ı listesine almış ancak transfer gerçekleşmemişti.

OĞUZHAN'IN ALTERNATİFİ OBIANG

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Roma'nın Oğuzhan'a alternatif olarak ise West Ham forması giyen Pedro Obiang'ı düşündüğü iddia edildi. Beşiktaş ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Oğuzhan, bu sezon Süper Lig'de 13 maça çıkarken 1 gol ve 3 asist kaydetti.

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Beşiktaş Spor Toto Süper Lig roma İtalya serie a oğuzhan özyakup

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