Oğuzhan Özyakup'tan sözleşme açıklaması

Beşiktaş'ta, futbolcuların sözleşmelerinin TL'ye çevrilmesi konusunda Oğuzhan Özyakup ve Tolgay Arslan ile sorun yaşandığı haberleri gündeme gelmiş, bu iki oyuncunun performansının düşmesinin sebebi olarak da bu konunun olduğu öne sürülmüştü.

Siyah beyazlı takımın kaptanı Oğuzhan Özyakup, çıkan haberlerin yalan olduğunu belirten bir açıklama yaptı:

Son günlerde üst üste yapılan haberler sonrasında zorunlu açıklamamdır:

Televizyon ve gazetelerde hakkında konuşulan ve yazılan para ile ilgili bütün haberler yalandır!

Bugüne kadar hiç kimseyle para konusunda yazıldığı gibi hiçbir konuşma yapmadım, yapmam da! Sadece Beşiktaş taraftarı değil beni tanıyan herkes benim öyle bir karaktere sahip olmadığımı bilir.

Ülkeme bugüne kadar ve bundan sonra da her şekilde destek veren ve verecek bir vatansever olarak tabii ki TL sözleşmesi konusunda ben de üstüme düşen görevi yerine getireceğim.

Bugüne kadar da kulübümle kur ya da sözleşmemi TL'ye nasıl çevireceğimi konusunda hiç konuşmadım.

Çünkü kulübümüz de ülkemiz gibi zor bir finansal dönemden geçerken bizlerden bir ricada bulundu ve bir yıl öncesinden kalma alacaklarım dahil olmak üzere içerde en çok alacağı olan futbolcu olmama rağmen kulübüme 'benim ödemelerimi sonra da almamın bir sorun olmadığını' söyledim ve bu konuda anlaştık.