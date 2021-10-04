MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Oğuzhan Uğur'a 'İslami değerlere hakaret, ırkçılık' suçlaması! İfade verdi

Oğuzhan Uğur'a 'İslami değerlere hakaret, ırkçılık' suçlaması! İfade verdi

04.10.2021 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya platformundaki kanalında yayınlanacak programın fragman içeriğinde İslami değerlere hakaret ettiği iddiasıyla hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma yürütülen sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur savcılığa ifade verdi. Uğur, "Kaçak göçmen sorununa dikkat çekmek için böyle bir video çektik" diyerek suçlamayı reddetti.

Oğuzhan Uğur'a 'İslami değerlere hakaret, ırkçılık' suçlaması! İfade verdi

Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur hakkında sosyal medya platformunda yayınlanacak programının tanıtım fragmanı tartışmalara neden olmuştu. Sarıklı ve cübbeli, silahlı sakallı ve mini etek giyen bir kadının peşinden telefonla çekim yaparak yürüyen karakterlerin yer aldığı fragmana sosyal medyada tepki gösterilmişti. Bir grup vatandaş da 23 Ağustos'ta İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek Oğuzhan Uğur hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Grup adına açıklama yapan gazeteci Hasret Yıldırım, "Oğuzhan Uğur isimli bir sanatçı ve sosyal medya fenomeni, bir fragman üzerinden alenen ırkçılık ve nefret söylemi ile İslami kisve ile alay etmiştir" diyerek suç duyurusunda bulunmuştu. Bunun üzerine "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan hakkında soruşturma başlatılan Uğur, bugün avukatı Çağdaş Çelik ile birlikte adliyeye geldi.

SUÇLAMAYI REDDETTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'na "şüpheli" sıfatıyla ifade veren Oğuzhan Uğur'un, "Kaçak göçmen sorununa dikkat çekmek için böyle bir video çekip yayınlandık. Hiçbir dini değeri aşağılamak gibi amacımız olamaz. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik bir yana halkın büyük bir kısmının rahatsız olduğu konuyu dile getirdik" dediği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kalçalı deniz kızı! Açık açık paylaştıKalçalı deniz kızı! Açık açık paylaştı
İstanbul'un göbeğindeki ürküten ahşap ev! Duyanların tüyleri ürperiyor: 5 saniyeliğine ortadan kayboluyorİstanbul'un göbeğindeki ürküten ahşap ev! Duyanların tüyleri ürperiyor: 5 saniyeliğine ortadan kayboluyor
Behzat Uygur'un oğlu da ünlü oyuncu çıktı!Behzat Uygur'un oğlu da ünlü oyuncu çıktı!
Anahtar Kelimeler:
Oğuzhan Uğur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Adamın videosunu ızleyin her kelimesinin altına imza atarım.

En Çok Okunan Haberler

Milli takım kampında yaptığı paylaşım olay oldu

Milli takım kampında yaptığı paylaşım olay oldu

'Kondom' açıklaması! "Memleketin sapığı..."

'Kondom' açıklaması! "Memleketin sapığı..."

Bakan Pakdemirli tarih verip duyurdu:Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Bakan Pakdemirli tarih verip duyurdu:Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

3 günlük kocası için "kendini öldürdü" demişti! Yeni gelişme

3 günlük kocası için "kendini öldürdü" demişti! Yeni gelişme

Türk donanmasından Akdeniz'de müdahale

Türk donanmasından Akdeniz'de müdahale

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı!

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Görenler inanamadı! "Hiç giyinmeseydin de olurdu"

Görenler inanamadı! "Hiç giyinmeseydin de olurdu"

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Takipçilerinin dikkatini etek boyuyla çekti

Takipçilerinin dikkatini etek boyuyla çekti

Futbolcu kocasının ev halini ifşa etti!

Futbolcu kocasının ev halini ifşa etti!

Selin Ciğerci tartışması! Sinir krizi geçiren Deniz Akkaya camı çerçeveyi indirdi

Selin Ciğerci tartışması! Sinir krizi geçiren Deniz Akkaya camı çerçeveyi indirdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.