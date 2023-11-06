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  4. Oğuzhan Uğur'dan Dilan Polat yorumu! Titan'ı andı "Daha çok dava izleyeceğiz" dedi

Oğuzhan Uğur'dan Dilan Polat yorumu! Titan'ı andı "Daha çok dava izleyeceğiz" dedi

06.11.2023 14:34 | Son Güncelleme:
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Tüm Türkiye günlerdir Dilan Polat ve ailesinin yolsuzluklarını konuşuyor. Tutuklanan Polat çiftiyle ilgili her detay sosyal medyada gündem oluyor. Son olarak Oğuzhan Uğur bu konuya değindi ve geçmişteki Titan Saadet Zinciri'ni de anarak "Daha çok dava izleyeceğiz" dedi.

Sıla Doğu, Engin Polat ve Dilan Polat başta olmak üzere 12 tutuklunun olduğu kara para aklama, vergi kaçırma gibi iddiaların yer aldığı soruşturma Türkiye'nin gündeminde. 4 günlük gözaltı sonrası tutuklanan Polat ailesine dair iddialar, meraklar ve detaylar gündemden düşmüyor.

Tutuklanan Polat çiftine ve yaşananlara dair Oğuzhan Uğur'dan da bir yorum geldi. "Günlerdir telefonu açtığım an Polat’ların yeni bir görgüsüzlük videosuyla karşılaşıyorum. Yani o uçak videosuna gelene kadar ne acayip videolar çekmişler, hiç dikkate alınmamış. Hatta alkışlanmışlar" diyen Uğur, Titan Saadet Zinciri'ni hatırlattı ve şunları yazdı:

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"Titan zincirini patlatan doğum günü partisini hatırlıyorum. Tek parti, tek video. Halk tepki verdi ve anında patlattılar zinciri. Düşün… O zamanlar Tivitır falan da yoktu. Cebimize giren ele, bizden az çalışıp bizden çok yiyene hissizleştik mi yıllar geçtikçe, ne oldu acaba? Ne olursa olsun Polat’lar yeni nesil internet tokatlamacılığının sembolü olacaklar bence. Sosyal mecralarda bir sürü Polatımsı var çünkü, büyük ihtimalle önümüzdeki dönemde daha çok isim duyacak, daha çok dava izleyeceğiz. Her olayın sonunda Polat’ları anacak, her peçeteye selpak der gibi, her krem satan cukkacıya Polatçılık diyeceğiz.

Dilan Polat cezaevine giderken polislere bakın ne sordu? Serbest kalabilir mi? Yeni iddia Dilan Polat cezaevine giderken polislere bakın ne sordu? Serbest kalabilir mi? Yeni iddia

Elbette yıllar önce Titan sayesinde saadet zincirini öğrenen canım ülkem, tüm tecrübesine rağmen Çiftlik Bank mağduru olmayı bırakmayacak, yeni Polatlara layk atmayı ihmal etmeyecektir ama olsun… En azından bu davalar sayesinde artık kimse gözümüze dolar fırlatamayacak sanal alemde."

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