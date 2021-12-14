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  4. Oğuzhan Uğur ile Müjde Uzman 4. kez barıştı

Oğuzhan Uğur ile Müjde Uzman 4. kez barıştı

14.12.2021 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müzisyen ve YouTuber Oğuzhan Uğur ile ünlü oyuncu Müjde Uzman, çalkantılı ilişkilerine 4. kez şans verdi. Geçtiğimiz haziran ayında aşk yaşamaya başlayan ve bir dargın bir barışık ilişkileriyle sık sık gündeme gelen Oğuzhan Uğur ile Müjde Uzman, aralarındaki buzları yeniden eritti.

Oğuzhan Uğur ile Müjde Uzman 4. kez barıştı

5 ayda 3 kez ayrılıp barışan çiftin, aşklarına 4. kez şans verdiği ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde, "Çok tatlı, çok enerjik bir ilişki yaşadık, sonra da bitti." diyen Uğur'un barışmak için ilk adımı atan taraf olduğu öğrenildi.

Barışma kararının ardından Uzman, sevgilisinin Youtube'daki yılbaşı programının çekimlerine katıldı.

TAŞINMA KARARI ALMIŞTI

Son ayrılığın ardından Uzman, hayatında yeni bir sayfa açmak için Beykoz'daki evinden taşınmaya karar verip, yeni bir ev arayışına girmişti.

'MUTLUYUZ' DEMİŞTİ

36 yaşındaki oyuncu ikinci kez barışmalarının ardından, "Arkadaşlar ayrılık uzun sürmedi, tekrar bir araya geldik. Mutluyuz, her şey yolunda" demişti.

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Müjde Uzman Oğuzhan Uğur
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