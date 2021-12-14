Oğuzhan Uğur ile Müjde Uzman 4. kez barıştı

5 ayda 3 kez ayrılıp barışan çiftin, aşklarına 4. kez şans verdiği ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde, "Çok tatlı, çok enerjik bir ilişki yaşadık, sonra da bitti." diyen Uğur'un barışmak için ilk adımı atan taraf olduğu öğrenildi.

Barışma kararının ardından Uzman, sevgilisinin Youtube'daki yılbaşı programının çekimlerine katıldı.

TAŞINMA KARARI ALMIŞTI

Son ayrılığın ardından Uzman, hayatında yeni bir sayfa açmak için Beykoz'daki evinden taşınmaya karar verip, yeni bir ev arayışına girmişti.

'MUTLUYUZ' DEMİŞTİ

36 yaşındaki oyuncu ikinci kez barışmalarının ardından, "Arkadaşlar ayrılık uzun sürmedi, tekrar bir araya geldik. Mutluyuz, her şey yolunda" demişti.

