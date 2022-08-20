Oğuzhan Uğur kimdir, aslen nereli? Oğuzhan Uğur kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

Adından sıkça bahsettiren Oğuzhan Uğur yaptığı işlerle ve sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamalarla gündeme geliyor. YouTube hesabı üzerinden yayınladığı videolarla bilinen Oğuzhan Uğur'un kim olduğu ise merak edilenler arasında bulunuyor. Peki Oğuzhan Uğur kimdir?

OĞUZHAN UĞUR KİMDİR?

29 Ocak 1984 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Oğuzhan Uğur; müzisyen, YouTube yayıncısı, yönetmen, senarist ve karikatürist olarak bilinmektedir. Uğur, Abdullah Öcalan'ın ilk sorgusunu yapmış olan Albay Hasan Atilla Uğur'un oğludur ve yönetmen Tuğrul Uğur'un da ağabeyidir. Ünlü isim, üniversite öğrenciliği esnasında Mustafa Şevki Doğan ve Osman Sınav’ın yardımcılığını üstlenmiştir.

Oğuzhan Uğu, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde fotoğraf bölümü okumuş ve buradan mezun olmuştur. Uğur, 2017'de Budabi ve Onedio'nun YouTube kanallarında içerikler yapıp yayınlamıştır. 2022 itibari ile Youtube kariyerini BaBaLa TV'de sürdürmektedir.

OĞUZHAN UĞUR'UN FİLMLERİ

Ağır Abi

Pişt

Bizans Oyunları

Kırk Yalan

Borç Harç

OĞUZHAN UĞUR SINGLE VE ALBÜMLERİ

Madım mı? (2016)

Kıskanç (2016)

Bana Bunu Yapma (2017)

Tarihi Çevir (2017)

Çok Şükür (2012)

Terbiyesizim (2012)

Panpa (2012)

Biyolojik Unsur (2015)

Mağlubiyet (2016)

Birinci Vazife (2013)

İstemiyorum (2013)

Sağ Salim (2014)

Bal Prensesi (2014)

Dengi Dengine feat. Ege Çubukçu (2014)



