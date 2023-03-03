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Oğuzhan Uğur, Meral Akşener’in açıklamasına kayıtsız kalamadı! "Hikaye bizim, senaryoyu başkaları yazıyor"

03.03.2023 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altılı masanın 6 Mart Pazartesi günü yapılacak toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu ve altılı masadan ayrıldıklarını duyurdu. Bu gelişmenin ardından Oğuzhan Uğur’dan imalı bir paylaşım geldi.

Oğuzhan Uğur, Meral Akşener’in açıklamasına kayıtsız kalamadı! "Hikaye bizim, senaryoyu başkaları yazıyor"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Akşener, toplantı sonrası altılı masadan ayrıldıklarını duyurdu ve Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş’a "Milletimiz size ateşten bir gömlek giymeyi vazife kılmıştır" sözleriyle seslendi.

Akşener’in açıklamasının ardından şaşkınlığını gizleyemeyen Oğuzhan Uğur "Ne oldu ya şu an" paylaşımını yaptı.

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Uğur’un, "Hikaye bizim, senaryoyu başkaları yazıyor. Oturup heyecanla izliyoruz. Bakalım önümüzdeki bölümlerde bize neler olacak?" paylaşımı ise binlerce beğeni aldı.

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Ünlü ismin takipçileri "Gerçekten beynimiz yandı", "Bir mevzular açık mikrofon patlar", "Ortalık karışık" yorumlarında bulundular.

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