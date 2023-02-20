Oğuzhan Uğur paylaştı! "Sağlam kalan evlerin kiralarını üç katına çıkaranlar..."

Kahramanmaraş merkezli 2 deprem 6 Şubat'ta Türkiye'yi salladı. 11 ili etkileyen ve büyük yıkıma sebep olan depremlerde acı kayıplar var. Türkiye deprem bölgeleri için tek yürek oldu ve dayanışma için kampanyalar yaptı.

Bu kampanyalardan biri de Oğuzhan Uğur aracılığıyla gerçekleşti. Günlerdir gündemde olan hakkında soruşturma da açılan Uğur hayranları tarafından beğeni toplayan bir paylaşım yaptı.

Oğuzhan Uğur paylaşımında şunları söyledi:

"Umut olanlar çok ama… Yardım malzemelerinin fiyatlarını arttıranlar, yardım tırı soyup mağaza yağmalayanlar, yıkılmış binaya fatura yollayanlar, yalan ihbarlar, sağlam kalan evlerin kiralarını üç katına çıkaranlar da var. Benim için insan kaybı, verilerden çok daha büyük oldu."





