Oğuzhan Uğur, şehit Fethi Sekin paylaşımı yaptı! Instagram o paylaşımı kaldırdı

Sosyal medya platformu Instagram eleştirilerin odağında! Sebebi ise Oğuzhan Uğur'ın bir paylaşımı... Oğuzhan Uğur sosyal medyada şehit Fethi Sekin’i anmak için paylaşım yaptı ancak hiç beklemediği bir şey oldu.

Oğuzhan Uğur'un 5 Ocak 2019 tarihinde şehit Fethi Sekin’i anmak için yaptığı paylaşımı “tehlikeli kişi ve kuruluşlarla ilgili topluluk kurallarını ihlal ettiği” gerekçesiyle kaldırdı.

Bu kararı X hesabından duyuran Oğuzhan Uğur, “Instagram, 2019 yılında şehit polisimiz Fethi Sekin’i andığım postu kaldırmış… Sebebi… Çok acayip. Roller ne hızlı değişiyor değil mi?” dedi.

Sosyal medyada bu paylaşımdan sonra Instagram'a tepki mesajları yağdı.

TERÖRİSTLERİN PLANINI BOZDU

İzmir Adliyesi'ne saldırı planlayan PKK'lı 2 terörist, patlayıcı yüklü otomobille 5 Ocak 2017'de saat 16.00 civarında adliye önüne geldi. Caddenin karşısına geçen teröristler, bomba yüklü otomobili patlattı. Patlama sesi üzerine bölgede görevli polis memuru Fethi Sekin, teröristlerle çatışmaya girdi. Teröristlerden birini etkisiz hale getiren Sekin, diğer teröristin bir aracın arkasından açtığı ateş sonucu şehit oldu.