MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Oğuzhan Uğur TİP ile yaptığı yayın sonrası korkuttu! Hastaneden paylaşım yaptı

Oğuzhan Uğur TİP ile yaptığı yayın sonrası korkuttu! Hastaneden paylaşım yaptı

28.04.2023 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YouTube'da yayınlanan ve Oğuzhan Uğur'un sunduğu Babala TV'deki Mevzular Açık Mikrofon programının yeni bölümüne TİP (Türkiye İşçi Partisi) milletvekilleri tam kadro konuk oldu. 7 saat 10 dakika süren yayının ardından Oğuzhan Uğur hastanelik oldu.

Oğuzhan Uğur TİP ile yaptığı yayın sonrası korkuttu! Hastaneden paylaşım yaptı

Siyasi liderleri konuk eden Babala TV'deki Mevzular Açık Mikrofon programının son bölümüne TİP (Türkiye İşçi Partisi) milletvekilleri katıldı.

TİP milletvekilleri Erkan Baş, Barış Atay Mengüllüoğlu, Saliha Sera Kadıgil Sütlü ve Ahmet Şık, Mevzular Açık Mikrofon programına hep birlikte katıldılar.

Oğuzhan Uğur

Oğuzhan Uğur 7 saat 10 dakika süren yayın sonrası sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla hastanelik olduğunu duyurdu.

oğuzhan

Uğur; ''TİP’in tam kadro katıldığı M.A.M. 13. Bölüm 7 saat 10 dakika sürdü. Kazasız belasız bitirdik çok şükür. Sonlara doğru bana bi şeyler oldu ama ne oldu henüz bilmiyorum. Mesaime hastanede devam ediyorum. Serumla yırtmayı umuyorum. Tanıtımlar yakında. Yani inşallah. Bakıcaz'' açıklamasını yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Londra'dan ev aldı! Evin fiyatı dudak uçuklattıLondra'dan ev aldı! Evin fiyatı dudak uçuklattı
Nişanlısı güzelliğiyle büyüledi! "Bu nasıl şans"Nişanlısı güzelliğiyle büyüledi! "Bu nasıl şans"
Yatak odası itirafıyla gündemdeler! "Evlendikten sonra seks..."Yatak odası itirafıyla gündemdeler! "Evlendikten sonra seks..."
Anahtar Kelimeler:
Oğuzhan Uğur erkan

En Çok Okunan Haberler

Panik satışları başladı, ilan sayıları arttı

Panik satışları başladı, ilan sayıları arttı

Kılıçdaroğlu saat vermişti! Müjdeyi sosyal medyadan açıkladı

Kılıçdaroğlu saat vermişti! Müjdeyi sosyal medyadan açıkladı

İzmir'deki lüks sitede büyük yangın: Balkondan atlayanlar var! 7 saatin ardından kontrol altına alındı

İzmir'deki lüks sitede büyük yangın: Balkondan atlayanlar var! 7 saatin ardından kontrol altına alındı

Yanan lüks sitede dairesi vardı! İlk paylaşım geldi

Yanan lüks sitede dairesi vardı! İlk paylaşım geldi

Bu kaos yıllarca unutulmaz! Real Madrid - Partizan maçında herkes birbirine girdi, salon karıştı!

Bu kaos yıllarca unutulmaz! Real Madrid - Partizan maçında herkes birbirine girdi, salon karıştı!

Kriz giderek büyüyor! Çalışacak kimseyi bulamıyorlar: Talep 100 bini aştı

Kriz giderek büyüyor! Çalışacak kimseyi bulamıyorlar: Talep 100 bini aştı

İlginizi Çekebilir

Kalçasını büyütmek için yasadışı iğneler! “Öldürebilirler ama...”

Kalçasını büyütmek için yasadışı iğneler! “Öldürebilirler ama...”

Yakayı fena ele verdi! Elindeki kağıtta yazanlar ülkeyi karıştırdı

Yakayı fena ele verdi! Elindeki kağıtta yazanlar ülkeyi karıştırdı

Spor ayakkabı, çanta, eşofman takımı... Çabasız şıklık sunan Puma spor giyimde %65'e varan indirim!

Spor ayakkabı, çanta, eşofman takımı... Çabasız şıklık sunan Puma spor giyimde %65'e varan indirim!

“28 dakika boyunca ölüydüm ve her şeyi gördüm”

“28 dakika boyunca ölüydüm ve her şeyi gördüm”

İsyan etti! "Laikliği rakıya indirgeyen..."

İsyan etti! "Laikliği rakıya indirgeyen..."

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.