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Oğuzhan Uğur'un acı günü! Depremde hayatını kaybeden arkadaşını böyle uğurladı: "O gitti, biz kaldık"

17.02.2023 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem Hatay, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır ve diğer çevre illeri derinden etkiledi. Deprem bölgesindekilerin yardımına koşan isimlerden biri de Oğuzhan Uğur oldu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Uğur, arkadaşının deprem nedeniyle vefat ettiğini duyurdu. İşte detaylar...

Oğuzhan Uğur'un acı günü! Depremde hayatını kaybeden arkadaşını böyle uğurladı: "O gitti, biz kaldık"

Kahramanmaraş merkezli deprem on ili derinden sarstı. Birçok ilde binlerce binanın yıkıldığı asrın felaketinde, depremin 12. günü itibarıyla ölü sayısı 38 bin 44 oldu. Depremde hayatını kaybeden kişiler arasında, Oğuzhan Uğur'un arkadaşı da vardı. Uğur acı haberi, "O gitti, biz kaldık" diyerek duyurdu.

ACI HABERİ BÖYLE DUYURDU

Oğuzhan Uğur, 'kardeşim' diye hitap ettiği arkadaşının fotoğrafını paylaşarak, depremde hayatını kaybettiğini açıkladı.

Oğuzhan Uğur'un acı günü! Depremde hayatını kaybeden arkadaşını böyle uğurladı:

Hayatını kaybeden arkadaşının da önceden yaşanan depremler için destek verdiğini, sosyal medyadan paylaşım yaptığını belirten Oğuzhan Uğur, "Abiler kardeşlerine rahmet okumamalı, analar babalar oğullarını gömmemeli… Abisi olarak rahmetle anıyorum" diye yazdı.

Oğuzhan Uğur'un acı günü! Depremde hayatını kaybeden arkadaşını böyle uğurladı:

"BİRİNİN AŞKI, BİRİNİN ARKADAŞIYDI"

İşte Oğuzhan Uğur'un paylaşımının tamamı:

"Selo. Bizim Selo… O da bu depremde kaybetti hayatını. Gencecikti. Birinin oğlu, birinin torunu, birinin dostu, birinin aşkı, birinin arkadaşıydı. Siz gibi… O da önceden yaşanan depremler için tweet atmıştı. Ölenlere rahmet dilemişti. Üzülmüştü. Biz gibi… Hepimiz yarınımıza kuşkuyla bakıyoruz. O da öyleydi. O gitti, biz kaldık. Yarına biz ne oluruz Allah kerim tabii. Abiler kardeşlerine rahmet okumamalı, analar babalar oğullarını gömmemeli… Abisi olarak rahmetle anıyorum, annesi babası da gömüyor. Ne diyeyim… Allah rahmet eylesin."


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